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  4. ВИДЕО. Неймар отпраздновал гол, которого не было, и сломал угловой флажок
Бразилия
24 июля 2025, 15:33 |
521
0

ВИДЕО. Неймар отпраздновал гол, которого не было, и сломал угловой флажок

24 июля Сантос потерпел поражение от Интернасьоналя, а Ней еще успел с фаном поругаться

24 июля 2025, 15:33 |
521
0
ВИДЕО. Неймар отпраздновал гол, которого не было, и сломал угловой флажок
Twitter

24 июля состоялся матч 16-го тура чемпионата Бразилии между командам Сантос и Интернасьонал.

Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездный бразильский форвард Неймар вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу, голевыми действиями не отличился.

На 90+5-й минуте Неймар пробил и попал в штангу, а мяч хоть и пересек линию ворот, но явно не полностью. Ней посчитал иначе и пошел бурно праздновать, сбив угловой флажок.

Арбитр гол не засчитал, что явно очень расстроило Неймара, который на коленях возле отметки углового вскинул руки вверх.

После завершения противостояния Неймар также активно о чем-то спорил с болельщиком Сантоса.

ВИДЕО. Неймар отпраздновал гол, которого не было, и сломал угловой флажок

ВИДЕО. Неймар поспорил с болельщиком после матча

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Интернасьонал Сантос Неймар видео чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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