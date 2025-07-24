ВИДЕО. Неймар отпраздновал гол, которого не было, и сломал угловой флажок
24 июля Сантос потерпел поражение от Интернасьоналя, а Ней еще успел с фаном поругаться
24 июля состоялся матч 16-го тура чемпионата Бразилии между командам Сантос и Интернасьонал.
Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Звездный бразильский форвард Неймар вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу, голевыми действиями не отличился.
На 90+5-й минуте Неймар пробил и попал в штангу, а мяч хоть и пересек линию ворот, но явно не полностью. Ней посчитал иначе и пошел бурно праздновать, сбив угловой флажок.
Арбитр гол не засчитал, что явно очень расстроило Неймара, который на коленях возле отметки углового вскинул руки вверх.
После завершения противостояния Неймар также активно о чем-то спорил с болельщиком Сантоса.
ВИДЕО. Неймар отпраздновал гол, которого не было, и сломал угловой флажок
Así festejó Neymar ayer tras convertir el agónico 2-2 del Santos ante Internacional.— Pibes del Fútbol (@pibesdelfutbol_) July 24, 2025
¿Lo curioso? Que la pelota NO INGRESÓ en su totalidad y todo acabó en DERROTA para su equipo, que volvió a la zona de descenso del Brasileirão, como local.
Insólito. 😳🇧🇷pic.twitter.com/0ieeq6n4en
ВИДЕО. Неймар поспорил с болельщиком после матча
Neymar para Alex, torcedor do Santos:— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 24, 2025
"Cala a sua boca, cala sua boca! Tá fazendo o que aqui? Vai tomar no seu c*! Seu filho da put@ arrombado!"
📽️@SportsCenterBRpic.twitter.com/lBNP0rMtfq
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