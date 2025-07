24 июля состоялся матч 16-го тура чемпионата Бразилии между командам Сантос и Интернасьонал.

Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездный бразильский форвард Неймар вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу, голевыми действиями не отличился.

На 90+5-й минуте Неймар пробил и попал в штангу, а мяч хоть и пересек линию ворот, но явно не полностью. Ней посчитал иначе и пошел бурно праздновать, сбив угловой флажок.

Арбитр гол не засчитал, что явно очень расстроило Неймара, который на коленях возле отметки углового вскинул руки вверх.

После завершения противостояния Неймар также активно о чем-то спорил с болельщиком Сантоса.

ВИДЕО. Неймар отпраздновал гол, которого не было, и сломал угловой флажок

Así festejó Neymar ayer tras convertir el agónico 2-2 del Santos ante Internacional. ¿Lo curioso? Que la pelota NO INGRESÓ en su totalidad y todo acabó en DERROTA para su equipo, que volvió a la zona de descenso del Brasileirão, como local. Insólito. 😳🇧🇷 pic.twitter.com/0ieeq6n4en

ВИДЕО. Неймар поспорил с болельщиком после матча

Neymar para Alex, torcedor do Santos:



"Cala a sua boca, cala sua boca! Tá fazendo o que aqui? Vai tomar no seu c*! Seu filho da put@ arrombado!"



📽️@SportsCenterBRpic.twitter.com/lBNP0rMtfq