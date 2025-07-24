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Чемпионат Бразилии
Сантос
24.07.2025 03:30 – FT 1 : 2
Интернасьонал
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Бразилия
24 июля 2025, 11:33 |
143
0

Кризис Сантоса. Клуб проиграл, разгневанный Неймар поругался с фанатом

Хозяева уступили «Интернасьоналю» с минимальным счетом 1:2

24 июля 2025, 11:33 |
143
0
Кризис Сантоса. Клуб проиграл, разгневанный Неймар поругался с фанатом
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

24 июля состоялся матч 16-го тура чемпионата Бразилии, в котором сошлись «Сантос» и «Интернасьональ». Гости одолели соперника с минимальным счетом 2:1.

«Сантос» продолжает лихорадить – команда проиграла второй раз подряд и потерпела третье поражение за последние пять матчей. В стартовом составе хозяев вышел бразилец Неймар, однако он не сумел помочь клубу набрать важные баллы.

После финального свистка футболист не сдержал эмоций и вступил в конфликт с болельщиком, с которым пообщался на повышенных тонах. Разгневанного Неймара пришлось забирать одноклубнику.

Видео быстро разлетелось в социальных сетях и вызвало неоднозначную реакцию. Одни фанаты понимают и поддерживают игрока, другие стали на сторону болельщика.

Тем временем «Сантос» набрал 14 баллов и находится в зоне вылета, на 17-й позиции. В этом сезоне Неймар провел семь матчей в чемпионате и забил один гол.

Чемпионат Бразилии, 16-й тур. 24 июля

Сантос – Интернасьональ – 1:2

Голы: Барреаль, 90+1 – Карбонеро, 9, Борре, 75 (пен)

Видео конфликта Неймара:

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Барреаль (Сантос).
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Сантос Борре (Интернасьонал).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Хоан Карбонеро (Интернасьонал).
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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