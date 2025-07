24 июля состоялся матч 16-го тура чемпионата Бразилии, в котором сошлись «Сантос» и «Интернасьональ». Гости одолели соперника с минимальным счетом 2:1.

«Сантос» продолжает лихорадить – команда проиграла второй раз подряд и потерпела третье поражение за последние пять матчей. В стартовом составе хозяев вышел бразилец Неймар, однако он не сумел помочь клубу набрать важные баллы.

После финального свистка футболист не сдержал эмоций и вступил в конфликт с болельщиком, с которым пообщался на повышенных тонах. Разгневанного Неймара пришлось забирать одноклубнику.

Видео быстро разлетелось в социальных сетях и вызвало неоднозначную реакцию. Одни фанаты понимают и поддерживают игрока, другие стали на сторону болельщика.

Тем временем «Сантос» набрал 14 баллов и находится в зоне вылета, на 17-й позиции. В этом сезоне Неймар провел семь матчей в чемпионате и забил один гол.

Чемпионат Бразилии, 16-й тур. 24 июля

Сантос – Интернасьональ – 1:2

Голы: Барреаль, 90+1 – Карбонеро, 9, Борре, 75 (пен)

Видео конфликта Неймара:

O NEYMAR DISCUTIU MUITO PESADO COM UM TORCEDOR! E DEPOIS A PRÓPRIA TORCIDA DO SANTOS BOTOU ESSE TORCEDOR PRA FORA! Se liga como foi o momento no final da partida contra o Inter em que o Neymar troca xingamentos com um santista que estava na Vila Belmiro! #BrasileirãoBetano… pic.twitter.com/RjP5yKcIxd