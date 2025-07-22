Чем запомнились новички МЮ в прошлом сезоне АПЛ?

«Манчестер Юнайтед» сделал два громких трансфера этим летом.

За 74 млн евро был приобретен Матеус Кунья у «Вулверхэмптона», а за 75 млн евро – Брайан Мбемо у «Брентфорда».

В сезоне 2024/25 новые игроки «Манчестер Юнайтед» были одними из лучших в АПЛ.

Матеус Кунья в 33-х матчах за «Вулверхэмптон» забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

В активе Брайана Мбемо 20 голов и 8 ассистов в 38 матчах за «Брентфорд».

Камерунец завершил сезон на четвертом месте в списке лучших бомбардиров АПЛ, уступив только Мохамеду Салаху, Александру Исаку и Эрлингу Холанду. Матеус Кунья вошел в топ-10 голеадоров.

Лучшие бомбардиры АПЛ 2024/25

29 – Мохамед Салах (Ливерпуль)

23 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед)

22 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

20 – Брайан Мбемо (Брентфорд)

20 – Крис Вуд (Ноттингем Форест)

19 – Йоан Висса (Брентфорд)

16 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)

15 – Коул Палмер (Челси)

15 – Матеус Кунья (Вулверхэмптон)