Чем запомнились новички МЮ в прошлом сезоне АПЛ?

«Манчестер Юнайтед» сделал два громких трансфера этим летом.

За 74 млн евро был приобретен Матеус Кунья у «Вулверхэмптона», а за 75 млн евро – Брайан Мбемо у «Брентфорда».

В сезоне 2024/25 новые игроки «Манчестер Юнайтед» были одними из лучших в АПЛ.

Матеус Кунья в 33-х матчах за «Вулверхэмптон» забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

В активе Брайана Мбемо 20 голов и 8 ассистов в 38 матчах за «Брентфорд».

Камерунец завершил сезон на четвертом месте в списке лучших бомбардиров АПЛ, уступив только Мохамеду Салаху, Александру Исаку и Эрлингу Холанду. Матеус Кунья вошел в топ-10 голеадоров.

Лучшие бомбардиры АПЛ 2024/25

Manchester United have added so much fire power to their attack with Matheus Cunha and Bryan Mbeumo 😮‍💨✨ pic.twitter.com/FqECCilbki