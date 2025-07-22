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Англия
22 июля 2025, 11:42 |
164
0

Чем запомнились новички МЮ в прошлом сезоне АПЛ?

Мбемо и Кунья завершили чемпионат в топ-10 лучших бомбардиров

22 июля 2025, 11:42 |
164
0
Чем запомнились новички МЮ в прошлом сезоне АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» сделал два громких трансфера этим летом.

За 74 млн евро был приобретен Матеус Кунья у «Вулверхэмптона», а за 75 млн евро – Брайан Мбемо у «Брентфорда».

В сезоне 2024/25 новые игроки «Манчестер Юнайтед» были одними из лучших в АПЛ.

Матеус Кунья в 33-х матчах за «Вулверхэмптон» забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

В активе Брайана Мбемо 20 голов и 8 ассистов в 38 матчах за «Брентфорд».

Камерунец завершил сезон на четвертом месте в списке лучших бомбардиров АПЛ, уступив только Мохамеду Салаху, Александру Исаку и Эрлингу Холанду. Матеус Кунья вошел в топ-10 голеадоров.

Лучшие бомбардиры АПЛ 2024/25

  • 29 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 23 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед)
  • 22 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 20 – Брайан Мбемо (Брентфорд)
  • 20 – Крис Вуд (Ноттингем Форест)
  • 19 – Йоан Висса (Брентфорд)
  • 16 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
  • 15 – Коул Палмер (Челси)
  • 15 – Матеус Кунья (Вулверхэмптон)
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Вулверхэмптон Брентфорд Матеус Кунья Бриан Мбемо Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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