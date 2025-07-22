Чем запомнились новички МЮ в прошлом сезоне АПЛ?
Мбемо и Кунья завершили чемпионат в топ-10 лучших бомбардиров
«Манчестер Юнайтед» сделал два громких трансфера этим летом.
За 74 млн евро был приобретен Матеус Кунья у «Вулверхэмптона», а за 75 млн евро – Брайан Мбемо у «Брентфорда».
В сезоне 2024/25 новые игроки «Манчестер Юнайтед» были одними из лучших в АПЛ.
Матеус Кунья в 33-х матчах за «Вулверхэмптон» забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.
В активе Брайана Мбемо 20 голов и 8 ассистов в 38 матчах за «Брентфорд».
Камерунец завершил сезон на четвертом месте в списке лучших бомбардиров АПЛ, уступив только Мохамеду Салаху, Александру Исаку и Эрлингу Холанду. Матеус Кунья вошел в топ-10 голеадоров.
Лучшие бомбардиры АПЛ 2024/25
- 29 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 23 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед)
- 22 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 20 – Брайан Мбемо (Брентфорд)
- 20 – Крис Вуд (Ноттингем Форест)
- 19 – Йоан Висса (Брентфорд)
- 16 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
- 15 – Коул Палмер (Челси)
- 15 – Матеус Кунья (Вулверхэмптон)
Manchester United have added so much fire power to their attack with Matheus Cunha and Bryan Mbeumo 😮💨✨ pic.twitter.com/FqECCilbki— OneFootball (@OneFootball) July 22, 2025
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