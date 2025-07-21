Мбемо – восьмой. Список самых дорогих подписаний в истории МЮ

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере 25-летнего камерунского нападающего Бриана Мбемо из «Брентфорда».

Сумма трансфера составила 75 млн евро. Камерунец стал восьмым самым дорогим трансфером в истории «красных дьяволов».

Топ-10 самых дорогих подписаний в истории Манчестер Юнайтед

Поль Погба (Ювентус – 105 млн) Антони (Аякс – 95 млн) Гарри Магуайр (Лестер – 87 млн) Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд – 85 млн) Ромелу Лукаку (Эвертон – 84.7 млн) Расмус Хойлунд (Аталанта – 77. 8 млн) Анхель Ди Мария (Реал Мадрид – 75 млн) Бриан Мбемо (Брентфорд – 75 млн) Матеус Кунья (Вулверхэмптон – 74 млн) Каземиро (Реал Мадрид – 70.7 млн

По итогам сезона 2024/25 Мбемо провел во всех соревнованиях 42 матча, отметившись 20 забитыми мячами и 9 результативными передачами.