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Англия
21 июля 2025, 23:45 | Обновлено 21 июля 2025, 23:51
285
2

Мбемо – восьмой. Список самых дорогих подписаний в истории МЮ

Бриан обошелся «красным дьяволом» в 75 млн евро

21 июля 2025, 23:45 | Обновлено 21 июля 2025, 23:51
285
2
Мбемо – восьмой. Список самых дорогих подписаний в истории МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Мбемо

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере 25-летнего камерунского нападающего Бриана Мбемо из «Брентфорда».

Сумма трансфера составила 75 млн евро. Камерунец стал восьмым самым дорогим трансфером в истории «красных дьяволов».

Топ-10 самых дорогих подписаний в истории Манчестер Юнайтед

  1. Поль Погба (Ювентус – 105 млн)
  2. Антони (Аякс – 95 млн)
  3. Гарри Магуайр (Лестер – 87 млн)
  4. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд – 85 млн)
  5. Ромелу Лукаку (Эвертон – 84.7 млн)
  6. Расмус Хойлунд (Аталанта – 77. 8 млн)
  7. Анхель Ди Мария (Реал Мадрид – 75 млн)
  8. Бриан Мбемо (Брентфорд – 75 млн)
  9. Матеус Кунья (Вулверхэмптон – 74 млн)
  10. Каземиро (Реал Мадрид – 70.7 млн

По итогам сезона 2024/25 Мбемо провел во всех соревнованиях 42 матча, отметившись 20 забитыми мячами и 9 результативными передачами.

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Бриан Мбемо Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ Анхель Ди Мария Расмус Хойлунд Ромелу Лукаку Джейдон Санчо Гарри Магуайр Антони (Матеус дос Сантос) Поль Погба Брентфорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Burevestnik
дякуючи тим трансферам МЮ залишився в АПЛ !!!
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ivankondrat96
Усі трансфери зі списку провальні. Окрім Гаррі Магуайра)
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