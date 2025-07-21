Англия21 июля 2025, 23:45 | Обновлено 21 июля 2025, 23:51
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Мбемо – восьмой. Список самых дорогих подписаний в истории МЮ
Бриан обошелся «красным дьяволом» в 75 млн евро
21 июля 2025, 23:45 | Обновлено 21 июля 2025, 23:51
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«Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере 25-летнего камерунского нападающего Бриана Мбемо из «Брентфорда».
Сумма трансфера составила 75 млн евро. Камерунец стал восьмым самым дорогим трансфером в истории «красных дьяволов».
Топ-10 самых дорогих подписаний в истории Манчестер Юнайтед
- Поль Погба (Ювентус – 105 млн)
- Антони (Аякс – 95 млн)
- Гарри Магуайр (Лестер – 87 млн)
- Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд – 85 млн)
- Ромелу Лукаку (Эвертон – 84.7 млн)
- Расмус Хойлунд (Аталанта – 77. 8 млн)
- Анхель Ди Мария (Реал Мадрид – 75 млн)
- Бриан Мбемо (Брентфорд – 75 млн)
- Матеус Кунья (Вулверхэмптон – 74 млн)
- Каземиро (Реал Мадрид – 70.7 млн
По итогам сезона 2024/25 Мбемо провел во всех соревнованиях 42 матча, отметившись 20 забитыми мячами и 9 результативными передачами.
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дякуючи тим трансферам МЮ залишився в АПЛ !!!
Усі трансфери зі списку провальні. Окрім Гаррі Магуайра)
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