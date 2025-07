Отказались от Зинченко. Милан нашел нового левого защитника в АПЛ

Итальянский клуб «Милан» сделал первое предложение левому защитнику «Брайтона» Первису Эступиньяну.

По информации инсайдера Николо Скиры, «дьяволы» предложили футболисту контракт до 2029 года с зарплатой в два миллиона евро в год.

«Чайки» готовы будут продать левого защитника за сумму не менее 20 миллионов евро.

За «Брайтон» Первис выступает на протяжении трех лет. На счету спортсмена 104 поединка, пять мячей и 14 ассистов.

Напомним, что «Милан» планировал приобрести украинца Александра Зинченко на позицию левого защитника, однако итальянский клуб со временем отказался от этой идеи.

