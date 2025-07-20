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  4. Отказались от Зинченко. Милан нашел нового левого защитника в АПЛ
Италия
20 июля 2025, 20:31 |
774
2

Отказались от Зинченко. Милан нашел нового левого защитника в АПЛ

Итальянский клуб сделал предложение по Первису Эступиньяну

20 июля 2025, 20:31 |
774
2
Отказались от Зинченко. Милан нашел нового левого защитника в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Первис Эступиньян

Итальянский клуб «Милан» сделал первое предложение левому защитнику «Брайтона» Первису Эступиньяну.

По информации инсайдера Николо Скиры, «дьяволы» предложили футболисту контракт до 2029 года с зарплатой в два миллиона евро в год.

«Чайки» готовы будут продать левого защитника за сумму не менее 20 миллионов евро.

За «Брайтон» Первис выступает на протяжении трех лет. На счету спортсмена 104 поединка, пять мячей и 14 ассистов.

Напомним, что «Милан» планировал приобрести украинца Александра Зинченко на позицию левого защитника, однако итальянский клуб со временем отказался от этой идеи.

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Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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Mark4854590
Мілану потрібен захисник. А Зінченко - ерзац-захисник
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0
Saar
Зінченко - брат Луніну...
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-2
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