Отказались от Зинченко. Милан нашел нового левого защитника в АПЛ
Итальянский клуб сделал предложение по Первису Эступиньяну
Итальянский клуб «Милан» сделал первое предложение левому защитнику «Брайтона» Первису Эступиньяну.
По информации инсайдера Николо Скиры, «дьяволы» предложили футболисту контракт до 2029 года с зарплатой в два миллиона евро в год.
«Чайки» готовы будут продать левого защитника за сумму не менее 20 миллионов евро.
За «Брайтон» Первис выступает на протяжении трех лет. На счету спортсмена 104 поединка, пять мячей и 14 ассистов.
Напомним, что «Милан» планировал приобрести украинца Александра Зинченко на позицию левого защитника, однако итальянский клуб со временем отказался от этой идеи.
#ACMilan have offered to Pervis #Estupiñán a contract until 2029 (€2M/year) with the option for 2030. #Brighton ask 20M to sell the left back. #transfers #BHAFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 20, 2025
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