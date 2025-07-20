Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Франция и Германия пробили пенальти. Определены полуфиналисты ЧЕ
Чемпионат Европы
20 июля 2025, 05:47 | Обновлено 20 июля 2025, 05:48
176
0

ВИДЕО. Франция и Германия пробили пенальти. Определены полуфиналисты ЧЕ

Полуфиналы женского Евро: Англия – Италия, Германия – Испания

20 июля 2025, 05:47 | Обновлено 20 июля 2025, 05:48
176
0
ВИДЕО. Франция и Германия пробили пенальти. Определены полуфиналисты ЧЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июля 2025 года в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» состоялся четвертьфинал женского Евро-2025.

Сборная Германии в драматичном матче обыграла Францию в серии послематчевых пенальти (1:1, пенальти – 6:5).

На 15-й минуте Грейс Георо открыла счёт ударом с пенальти в пользу Франции. Сьеке Нюскен быстро ответила, реализовав момент на 25-й минуте.

Решающим стал 7-й удар с пенальти у Франции: Нюскен реализовала свой шанс, а Алис Сомбат не смогла переиграть вратаря сборной Германии.

В полуфиналах женского Евро сыграют: Англия – Италия (22 июля в Женеве), Германия – Испания (23 июля в Цюрихе).

Чемпионат Европы 2025 по футболу (женщины)

1/4 финала, 19 июля 2025. Базель (Швейцария)

Франция – Германия – 1:1 (пен. 5:6)

Голы: Георо, 15 (пен) – Нюскен, 25

Сетка плей-офф

Видео голови обзор матча

Фотогалерея

По теме:
Лига наций. Чемпионы мира не оставили шансов хозяевам площадки
Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 1:5. Дубль Месси. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Как Месси оформил дубль во втором тайме матча MLS 2025
видео голов и обзор чемпионат Европы по футболу среди женщин женская сборная Франции по футболу женская сборная Германии по футболу Франция - Германия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы снялись с боя. Надо быть разумным»
Бокс | 19 июля 2025, 08:00 0
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы снялись с боя. Надо быть разумным»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы снялись с боя. Надо быть разумным»

Дон Чарльз – о следующем бое

Усику бросили вызов после боя с Дюбуа. Он уже провел битву взглядов
Бокс | 20 июля 2025, 01:48 8
Усику бросили вызов после боя с Дюбуа. Он уже провел битву взглядов
Усику бросили вызов после боя с Дюбуа. Он уже провел битву взглядов

Джейк Пол хочет боя в ММА

Де Брюйне определился с игровым номером в Наполи
Футбол | 20.07.2025, 02:05
Де Брюйне определился с игровым номером в Наполи
Де Брюйне определился с игровым номером в Наполи
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Бокс | 20.07.2025, 00:50
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Во сколько начнется бой Усик – Дюбуа? Известно время начала шоу в Лондоне
Бокс | 19.07.2025, 06:00
Во сколько начнется бой Усик – Дюбуа? Известно время начала шоу в Лондоне
Во сколько начнется бой Усик – Дюбуа? Известно время начала шоу в Лондоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
18.07.2025, 14:57 1
Бокс
Квалификация ЧМ-2026. Состоялась жеребьевка плей-офф в зоне Азии
Квалификация ЧМ-2026. Состоялась жеребьевка плей-офф в зоне Азии
18.07.2025, 06:51
Футбол
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
18.07.2025, 06:23 3
Футбол
ФЬЮРИ: «Бой Усик – Дюбуа? Набросится на него, и ему будет конец»
ФЬЮРИ: «Бой Усик – Дюбуа? Набросится на него, и ему будет конец»
18.07.2025, 03:00 1
Бокс
Определены варианты. Кто может стать соперником Шахтера в Q3 Лиги Европы
Определены варианты. Кто может стать соперником Шахтера в Q3 Лиги Европы
18.07.2025, 07:23 9
Футбол
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
18.07.2025, 10:10 3
Бокс
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
18.07.2025, 07:30 1
Бокс
Новый стадион за 3 миллиарда фунтов. В Чемпионшипе, кажется, сошли с ума
Новый стадион за 3 миллиарда фунтов. В Чемпионшипе, кажется, сошли с ума
18.07.2025, 13:00 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем