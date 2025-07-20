ВИДЕО. Франция и Германия пробили пенальти. Определены полуфиналисты ЧЕ

19 июля 2025 года в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» состоялся четвертьфинал женского Евро-2025.

Сборная Германии в драматичном матче обыграла Францию в серии послематчевых пенальти (1:1, пенальти – 6:5).

На 15-й минуте Грейс Георо открыла счёт ударом с пенальти в пользу Франции. Сьеке Нюскен быстро ответила, реализовав момент на 25-й минуте.

Решающим стал 7-й удар с пенальти у Франции: Нюскен реализовала свой шанс, а Алис Сомбат не смогла переиграть вратаря сборной Германии.

В полуфиналах женского Евро сыграют: Англия – Италия (22 июля в Женеве), Германия – Испания (23 июля в Цюрихе).

Чемпионат Европы 2025 по футболу (женщины)

1/4 финала, 19 июля 2025. Базель (Швейцария)

Франция – Германия – 1:1 (пен. 5:6)

Голы: Георо, 15 (пен) – Нюскен, 25

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