ВИДЕО. Франция и Германия пробили пенальти. Определены полуфиналисты ЧЕ
Полуфиналы женского Евро: Англия – Италия, Германия – Испания
19 июля 2025 года в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» состоялся четвертьфинал женского Евро-2025.
Сборная Германии в драматичном матче обыграла Францию в серии послематчевых пенальти (1:1, пенальти – 6:5).
На 15-й минуте Грейс Георо открыла счёт ударом с пенальти в пользу Франции. Сьеке Нюскен быстро ответила, реализовав момент на 25-й минуте.
Решающим стал 7-й удар с пенальти у Франции: Нюскен реализовала свой шанс, а Алис Сомбат не смогла переиграть вратаря сборной Германии.
В полуфиналах женского Евро сыграют: Англия – Италия (22 июля в Женеве), Германия – Испания (23 июля в Цюрихе).
Чемпионат Европы 2025 по футболу (женщины)
1/4 финала, 19 июля 2025. Базель (Швейцария)
Франция – Германия – 1:1 (пен. 5:6)
Голы: Георо, 15 (пен) – Нюскен, 25
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