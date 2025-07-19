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Чемпионат Европы
19 июля 2025, 00:23 | Обновлено 19 июля 2025, 00:35
136
0

Женский ЧЕ-2025. Испания вышла в полуфинал, хотя не забила два пенальти

Зрители в швейцарском Берне увидели два забитых мяча от фаворитов

19 июля 2025, 00:23 | Обновлено 19 июля 2025, 00:35
136
0
Женский ЧЕ-2025. Испания вышла в полуфинал, хотя не забила два пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Испании обыграла команду Швейцарии со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата Европы 2025.

Матч состоялся 18 июля на стадионе «Ванкдорф» в Берне в присутствии 29 тысяч зрителей.

Первый тайм завершился без забитых мячей, причем на 9-й минуте испанка Марта Кальдентей не реализовала пенальти.

Преимущество Испании воплотилось в голы во втором тайме. На 66-й минуте Атенеа дель Кастильо открыла счет после передачи Айтаны Бонмати. Уже через пять минут Клаудия Пина удвоила преимущество своей команды.

В концовке встречи, на 88-й минуте, еще один пенальти не реализовала Алексия Путельяс, однако это уже не повлияло на итоговый результат.

Испания выиграла матч против Швейцарии (2:0) и вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Франция – Германия. Ранее определилась другая полуфинальная пара: Англия – Италия.

ЧЕ-2025 по футболу (женщины)

1/4 финала, 18 июля. Берн (Швейцария)

Швейцария – Испания – 0:2

Голы: Дель Кастильо, 66, Пина, 71

Нереализованные пенальти: Кальдентей, 9, Путельяс, 88 (Испания)

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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