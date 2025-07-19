Женский ЧЕ-2025. Испания вышла в полуфинал, хотя не забила два пенальти
Зрители в швейцарском Берне увидели два забитых мяча от фаворитов
Женская сборная Испании обыграла команду Швейцарии со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата Европы 2025.
Матч состоялся 18 июля на стадионе «Ванкдорф» в Берне в присутствии 29 тысяч зрителей.
Первый тайм завершился без забитых мячей, причем на 9-й минуте испанка Марта Кальдентей не реализовала пенальти.
Преимущество Испании воплотилось в голы во втором тайме. На 66-й минуте Атенеа дель Кастильо открыла счет после передачи Айтаны Бонмати. Уже через пять минут Клаудия Пина удвоила преимущество своей команды.
В концовке встречи, на 88-й минуте, еще один пенальти не реализовала Алексия Путельяс, однако это уже не повлияло на итоговый результат.
Испания выиграла матч против Швейцарии (2:0) и вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Франция – Германия. Ранее определилась другая полуфинальная пара: Англия – Италия.
ЧЕ-2025 по футболу (женщины)
1/4 финала, 18 июля. Берн (Швейцария)
Швейцария – Испания – 0:2
Голы: Дель Кастильо, 66, Пина, 71
Нереализованные пенальти: Кальдентей, 9, Путельяс, 88 (Испания)
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