Камбек и серия пенальти. Швеция и Англия определили полуфиналиста ЧЕ-2025

В напряженном четвертьфинале женского Евро-2025 по футболу сборная Англии выбила Швецию из турнира после серии пенальти – 2:2 (пен. 3:2).

Уже на 2-й минуте Косоваре Асллани открыла счет, а позже Стина Блэкстениус удвоила преимущество Швеции (25-я мин).

Однако Англия совершила камбэк. На 79-й минуте Люси Бронз сократила отставание, а уже на 81-й Мишель Агьеманг сравняла счет (2:2).

В дополнительное время голов не было, а серия пенальти превратилась в настоящую лотерею: футболистки не реализовали 9 ударов на две команды. Развязка наступила на 7-й попытке – Люси Бронз забила, а Смилла Хольмберг не смогла реализовать свой шанс.

Англия вырвала победу (2:2, пен. 3:2) и прошла в полуфинал Евро-2025, где ее ждет встреча с Италией (22 июля в Женеве).

Евро-2025 по футболу (женщины)

Четвертьфинал. 17 июля, Цюрих. Стадион Летцигрунд

Швеция – Англия – 2:2 (пен. 2:3)

Голы: Асллани, 2, Блэкстениус, 25 – Бронз, 79, Агьеманг, 81

Серия пенальти: Руссо (0:1), Ангельдаль (не забила), Джеймс (не забила), Зиджотти Ольме (1:1), Мид (не забила), Эрикссон (не забила), Гринвуд (не забила), Бьорн (2:1), Келли (2:2), Фальк (не забила), Клинтон (не забила), Якобссон (не забила), Бронз (2:3), Хольмберг (не забила)

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея