Гол на 90-й минуте. Норвегия и Италия определили полуфиналиста женского ЧЕ
Женская сборная Италии вошла в четверку лучших на ЧЕ впервые с 1997 года
Женская сборная Италии по футболу пробилась в полуфинал чемпионата Европы 2025, обыграв в драматичном матче Норвегию со счетом 2:1.
На 50-й минуте Кристиана Джирелли открыла счет. Ада Хегерберг могла сравнять, но не реализовала пенальти.
Тем не менее, норвежки вскоре восстановили равновесие: Ада Хегерберг реабилитировалась и сравняла счет (1:1).
Казалось, все идет к овертайму, однако на 90-й минуте Кристиана Джирелли забила вновь и подарила Италии путевку в полуфинал.
Это первый выход итальянок в полуфинал чемпионата Европы с 1997 года. В 1/2 финала они сыграют с победителем пары Швеция – Англия.
Чемпионат Европы 2025 по футболу
1/4 финала, 16 июля, Женева (Швейцария)
Норвегия – Италия – 1:2
Голы: Хегерберг, 66 – Джирелли, 50, 90
Нереализованный пенальти: Хегерберг, 60
Сетка плей-офф
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валлиец выбрал Килиана Мбаппе
Португальский клуб решил сохранить украинца