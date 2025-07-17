Гол на 90-й минуте. Норвегия и Италия определили полуфиналиста женского ЧЕ

Женская сборная Италии по футболу пробилась в полуфинал чемпионата Европы 2025, обыграв в драматичном матче Норвегию со счетом 2:1.

На 50-й минуте Кристиана Джирелли открыла счет. Ада Хегерберг могла сравнять, но не реализовала пенальти.

Тем не менее, норвежки вскоре восстановили равновесие: Ада Хегерберг реабилитировалась и сравняла счет (1:1).

Казалось, все идет к овертайму, однако на 90-й минуте Кристиана Джирелли забила вновь и подарила Италии путевку в полуфинал.

Это первый выход итальянок в полуфинал чемпионата Европы с 1997 года. В 1/2 финала они сыграют с победителем пары Швеция – Англия.

Чемпионат Европы 2025 по футболу

1/4 финала, 16 июля, Женева (Швейцария)

Норвегия – Италия – 1:2

Голы: Хегерберг, 66 – Джирелли, 50, 90

Нереализованный пенальти: Хегерберг, 60

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