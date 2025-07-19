Полный матч Миколенко. Эвертон проиграл команде по Чемпионшипу
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Блэкберна
19 июля состоялся товарищеский матч между английскими командами Блэкберн и Эвертон.
Поединок прошел на стадионе Эвуд Парк. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Блэкберна.
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Единственный гол в матче был забит уже на 7-й минуте усилиями бельгийского хавбека Диона Де Неве.
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч.
Товарищеские матчи. 19 июля
Блэкберн – Эвертон – 1:0
Гол: Де Неве, 7
FT. More match fitness gained as we work towards next week's #PLSS involvement in the United States.— Everton (@Everton) July 19, 2025
Thanks to the 4,541 Toffees in attendance for your support. 🔵 pic.twitter.com/J6D31WpUMn
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