Полный матч Миколенко. Эвертон проиграл команде по Чемпионшипу

19 июля состоялся товарищеский матч между английскими командами Блэкберн и Эвертон.

Поединок прошел на стадионе Эвуд Парк. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Блэкберна.

Единственный гол в матче был забит уже на 7-й минуте усилиями бельгийского хавбека Диона Де Неве.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч.

Товарищеские матчи. 19 июля

Блэкберн – Эвертон – 1:0

Гол: Де Неве, 7

FT. More match fitness gained as we work towards next week's #PLSS involvement in the United States.



Thanks to the 4,541 Toffees in attendance for your support. 🔵 pic.twitter.com/J6D31WpUMn