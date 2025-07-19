Блэкберн – Эвертон. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча товарищеского матча 19 июля в 17:00
19 июля состоится товарищеский матч между английскими командами Блэкберн и Эвертон.
Поединок пройдет на стадионе Эвуд Парк. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко выйдет на поле в стартовом составе.
И для Блэкберна, и для Эвертона это будет второй летний спарринг. 12 июля Блэкберн одолел Аккрингтон 2:1, а ливерпульский коллектив 15 числа с тем же соперником сыграл вничью 1:1.
Блекберн – Эвертон. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Эвертона.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые занимают 7-е место в зачете
По информации Queensberry Promotions, гимн исполнит поп-звезда Надя Дорофеева