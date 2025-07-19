19 июля состоится товарищеский матч между английскими командами Блэкберн и Эвертон.

Поединок пройдет на стадионе Эвуд Парк. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко выйдет на поле в стартовом составе.

И для Блэкберна, и для Эвертона это будет второй летний спарринг. 12 июля Блэкберн одолел Аккрингтон 2:1, а ливерпульский коллектив 15 числа с тем же соперником сыграл вничью 1:1.

Блекберн – Эвертон. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Эвертона.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.