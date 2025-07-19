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Товарищеские матчи
Блэкберн
19.07.2025 17:00 – 50 1 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 июля 2025, 17:00 |
256
0

Блэкберн – Эвертон. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча товарищеского матча 19 июля в 17:00

19 июля 2025, 17:00 |
256
0
Блэкберн – Эвертон. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Блэкберн

19 июля состоится товарищеский матч между английскими командами Блэкберн и Эвертон.

Поединок пройдет на стадионе Эвуд Парк. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко выйдет на поле в стартовом составе.

И для Блэкберна, и для Эвертона это будет второй летний спарринг. 12 июля Блэкберн одолел Аккрингтон 2:1, а ливерпульский коллектив 15 числа с тем же соперником сыграл вничью 1:1.

Блекберн – Эвертон. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Эвертона.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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