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Товарищеские матчи
Блэкберн
19.07.2025 17:00 – FT 1 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 июля 2025, 19:10 | Обновлено 19 июля 2025, 19:50
371
0

Полный матч Миколенко. Эвертон проиграл команде из Чемпионшипа

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Блэкберна

19 июля 2025, 19:10 | Обновлено 19 июля 2025, 19:50
371
0
Полный матч Миколенко. Эвертон проиграл команде из Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июля состоялся товарищеский матч между английскими командами Блэкберн и Эвертон.

Поединок прошел на стадионе Эвуд Парк. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Блэкберна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче был забит уже на 7-й минуте усилиями бельгийского хавбека Диона Де Неве.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч.

Товарищеские матчи. 19 июля
Блэкберн – Эвертон – 1:0
Гол: Де Неве, 7

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Эвертон Блэкберн товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Виталий Миколенко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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