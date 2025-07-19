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Англия
19 июля 2025, 16:34 |
53
0

Команда Миколенко проводит спарринг. Эвертон играет с Блэкберном

Поединок начнется в 17:00 по Киеву

19 июля 2025, 16:34 |
53
0
Команда Миколенко проводит спарринг. Эвертон играет с Блэкберном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Команды АПЛ ведут подготовку к началу нового чемпионата. «Евертон» Виталия Миколенко проведет контрольный матч «Блэкберном».

Команда Виталия Миколенко в прошлом сезоне стала самой миролюбивой в АПЛ. Из 38 матчей «Эвертон» завершил вничью 15. Но в конце сезона выдал серию из трех побед подряд и финишировал на 13 месте.

«Эвертон» уже начал программу контрольных матчей. Команда сыграла вничью 1:1 с «Аккрингтон Стэнли», который выступает в четвертом по силе дивизионе Англии. Виталий Миколенко провел на поле первый тайм, после чего украинского защитника заменили.

«Блэкберн» в апошлом сезоне выступал в Чемпионшипе. и занял седьмое место. От зоны плей-офф за выход в АПЛ команда отстала на два очка.
В последний раз «Эвертон» и «Блэкберн» встречались в июле 2018 года. В том поединке «Блэкберн» одержал победу со счетом 3:0.

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товарищеские матчи чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Чемпионшип Блэкберн Эвертон Виталий Миколенко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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