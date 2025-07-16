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Товарищеские матчи
Аккрингтон Стэнли
15.07.2025 21:45 – FT 0 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 июля 2025, 01:41 | Обновлено 16 июля 2025, 01:51
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Эвертон с Миколенко не сумел обыграть в спарринге команду 4-го дивизиона

Команда Аккрингтон Стэнли достойно завершила матч ничью

16 июля 2025, 01:41 | Обновлено 16 июля 2025, 01:51
41
0
Эвертон с Миколенко не сумел обыграть в спарринге команду 4-го дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июля в английском городе Аккрингтон состоялся товарищеский поединок между местной командой «Аккрингтон» и «Эвертоном».

«Ириски» в спарринге не смогли обыграть команду-аутсайдера 4-го дивизиона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходила без голов в первом тайме, а во втором обе команды забили по одному мячу (1:1).

Счёт открыл игрок хозяев Бен Уорд на 50-й минуте, однако на 79-й минуте Бету реализовал пенальти и установил окончательный результат – 1:1.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко отыграл первый тайм, после чего был заменён.

Этот поединок стал возможностью для Дэвида Мойеса проверить игроков перед началом нового сезона.

Товарищеский матч. 15 июля 2025

21:45. Аккрингтон (Англия) – Эвертон (Англия) – 1:1

Голы: Бен Уорд, 50 – Бету, 79 (пен)

Видео гола Эвертона

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Эвертон товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Виталий Миколенко Аккрингтон Стэнли Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) Дэвид Мойес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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