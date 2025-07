Эвертон с Миколенко не сумел обыграть в спарринге команду 4-го дивизиона

15 июля в английском городе Аккрингтон состоялся товарищеский поединок между местной командой «Аккрингтон» и «Эвертоном».

«Ириски» в спарринге не смогли обыграть команду-аутсайдера 4-го дивизиона.

Игра проходила без голов в первом тайме, а во втором обе команды забили по одному мячу (1:1).

Счёт открыл игрок хозяев Бен Уорд на 50-й минуте, однако на 79-й минуте Бету реализовал пенальти и установил окончательный результат – 1:1.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко отыграл первый тайм, после чего был заменён.

Этот поединок стал возможностью для Дэвида Мойеса проверить игроков перед началом нового сезона.

Товарищеский матч. 15 июля 2025

21:45. Аккрингтон (Англия) – Эвертон (Англия) – 1:1

Голы: Бен Уорд, 50 – Бету, 79 (пен)

Видео гола Эвертона

79' GOAL.



Brilliant play from Isaac Heath, making a mazy run into the box and drawing the foul. Beto emphatically sticks the penalty in the top corner.



Match Passes for Blackburn: https://t.co/XUuc3mlUID pic.twitter.com/tFR9eFaGHL