15 июля состоится товарищеский матч между английскими командами Аккрингтон Стэнли и Эвертон.

Поединок пройдет на стадионе «Краун Граунд». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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Цвета ирисок защищает украинский защитник Виталий Миколенко.

Для Эвертона это будет первый товарищеский матч этого лета. Аккрингтон уже провел один спарринг – 12 числа команда уступила Блэкберн 1:2.

Аккрингтон Стэнли – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Платная видеотрансляция матча будет доступна на Everton TV.

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