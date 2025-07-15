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Товарищеские матчи
Аккрингтон Стэнли
15.07.2025 21:45 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 июля 2025, 21:45 |
189
0

Аккрингтон Стэнли – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча

15 июля 2025, 21:45 |
189
0
Аккрингтон Стэнли – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июля состоится товарищеский матч между английскими командами Аккрингтон Стэнли и Эвертон.

Поединок пройдет на стадионе «Краун Граунд». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цвета ирисок защищает украинский защитник Виталий Миколенко.

Для Эвертона это будет первый товарищеский матч этого лета. Аккрингтон уже провел один спарринг – 12 числа команда уступила Блэкберн 1:2.

Аккрингтон Стэнли – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Платная видеотрансляция матча будет доступна на Everton TV.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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