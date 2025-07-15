Аккрингтон Стэнли – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча
15 июля состоится товарищеский матч между английскими командами Аккрингтон Стэнли и Эвертон.
Поединок пройдет на стадионе «Краун Граунд». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Цвета ирисок защищает украинский защитник Виталий Миколенко.
Для Эвертона это будет первый товарищеский матч этого лета. Аккрингтон уже провел один спарринг – 12 числа команда уступила Блэкберн 1:2.
Аккрингтон Стэнли – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Платная видеотрансляция матча будет доступна на Everton TV.
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