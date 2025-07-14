15 июля на Краун Граунд пройдет товарищеский матч, в котором Аккрингтон Стэнли встретится с Эвертоном. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Аккрингтон Стэнли

Команда очевидно рассматривается просто как спарринг-партнер из относительно близкого Ланкашира. Ведь в ее истории (кстати, по-британски короткой, основан проект только в 1968-м году) сложно найти какие-то достижения масштаба выше региональных кубков и побед в скромных дивизионах. Более того, выиграв Лигу 2 в 2018-м году, футболисты поиграли пару лет в третьем дивизионе. Но и это уже в прошлом.

Даже на общем фоне прошлый сезон получится крайне непростым. Подопечные Джона Дулана набрали только 50 очков в 46 матчах, и стали 21-ми из 24 участников. Благо, что в Конференцию сейчас отправляется двое худших, так что еще как минимум сезон получится провести выше. Хотя, конечно, болельщики верят, что удастся резко прибавить и в игре, и в результатах.

Эвертон

Клуб не лишен амбиций, и точно хочет все же вырваться из тени своего соседа и врага, Ливерпуля. Потому сюда приглашались на работу Куман, Бенитес, даже сам Анчелотти. Но в итоге спасал от вылета скромный британец Шон Дайш, причем дважды. Вот только новые владельцы не ощущали перед ним долгов, и сменили на последнего по-настоящему успешного тут менеджера - Мойеса. И с ним закончили 2024/2025 на 13-м месте.

Сейчас команда полноценно переезжает на долгожданную новую арену - Хилл Дикинсон. Это сулит рост доходов, но уже летом начали делать новые громкие подписание новичков. Вильярреалу за Барри, что забили 11 голов в Примере в прошлом сезоне, выложил уже 30 миллионов.

Статистика личных встреч

В 2013-м году клубы проводили уже товарищеский поединок. Тогда более маститые игроки из Ливерпуля забили аутсайдеру четырежды, но позволили тому провести мяч престижа.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут сюрпризов. Да, это товарищеский поединок, где результат не важен, но гости за счет класса выиграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,68).