15 июля состоялся товарищеский матч между английскими командами Аккрингтон Стэнли и Эвертон.

Поединок прошел на стадионе «Краун Граунд». Игра завершилась со счетом 1:1.

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Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл первый тайм, после чего был заменен на Уильяма Тамена.

Товарищеский матч. 15 июля

Аккрингтон Стэнли – Эвертон – 1:1

Голы: Уорд, 50 – Бету, 79 (пен.)

Видеообзор матча