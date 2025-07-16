15.07.2025 21:45 – FT 1 : 1
Англия16 июля 2025, 06:02 | Обновлено 16 июля 2025, 06:03
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Аккрингтон Стэнли – Эвертон – 1:1. Один тайм для Миколенко. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча
16 июля 2025, 06:02 | Обновлено 16 июля 2025, 06:03
84
0
15 июля состоялся товарищеский матч между английскими командами Аккрингтон Стэнли и Эвертон.
Поединок прошел на стадионе «Краун Граунд». Игра завершилась со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл первый тайм, после чего был заменен на Уильяма Тамена.
Товарищеский матч. 15 июля
Аккрингтон Стэнли – Эвертон – 1:1
Голы: Уорд, 50 – Бету, 79 (пен.)
Видеообзор матча
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