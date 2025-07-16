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Товарищеские матчи
Аккрингтон Стэнли
15.07.2025 21:45 – FT 1 : 1
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 июля 2025, 06:02 | Обновлено 16 июля 2025, 06:03
84
0

Аккрингтон Стэнли – Эвертон – 1:1. Один тайм для Миколенко. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча

16 июля 2025, 06:02 | Обновлено 16 июля 2025, 06:03
84
0
Аккрингтон Стэнли – Эвертон – 1:1. Один тайм для Миколенко. Видео голов
ФК Эвертон

15 июля состоялся товарищеский матч между английскими командами Аккрингтон Стэнли и Эвертон.

Поединок прошел на стадионе «Краун Граунд». Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл первый тайм, после чего был заменен на Уильяма Тамена.

Товарищеский матч. 15 июля

Аккрингтон Стэнли – Эвертон – 1:1

Голы: Уорд, 50 – Бету, 79 (пен.)

Видеообзор матча

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Аккрингтон Стэнли Эвертон видео голов и обзор Виталий Миколенко товарищеские матчи пенальти Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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