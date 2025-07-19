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19.07.2025 17:00 - : -
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Англия
19 июля 2025, 14:25 |
24
0

Блэкберн – Эвертон. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 19 июля в 17:00 по Киеву

19 июля 2025, 14:25 |
24
0
Блэкберн – Эвертон. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Мойес

19 июля на Ивуд Парк пройдет товарищеский матч, в котором Блэкберн Роверс встретится с Эвертоном. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Блэкберн Роверс

Команда пользуется уважением, хотя и не относится к местным грандам. Безусловно, все в Британии помнят, как именно она ухитрилась выиграть молодую тогда еще Премьер-Лигу. Но повторить подобное не получилось, более того, постепенно падали все ниже - вплоть до Лиги 1.

Там получилось не застрять, но все же потолком этого поколения стало место в середине Чемпионшипа. В прошлом сезоне были шансы побороться за возвращение в АПЛ, хотя бы через плей-офф. Но весной все же проиграли гонку за шестое место в своем дивизионе скромному Бристоль Сити (68 против 66 очков). Остается верить, что полноценный сезон у Валерьена Исмаэля, что приходил в феврале, получится лучше - как минимум, пока что подготовка к новому розыгрышу выглядит достаточно серьезно.

Эвертон

Клуб имеет славную историю, сравнимую более-менее с соседом, Ливерпулем. Но при этом в последние десятилетия откровенно было оттеснено на вторые роли. Более того, несколько раз проект был на грани вылета в Чемпионшип - но все время спасались, в 2023-м и 2024-м - под руководством Дайша.

После смены владельцев Шона отблагодарили увольнением. Впрочем, новые инвесторы поступили мудро, вернув на пост менеджера местную легенду - Мойеса. Он хорошо начинал, но, конечно же, и близко не смог замахнуться на место в зоне еврокубков. Да, сейчас есть довольно громкие шаги по усилению состава - подписали Алькараса из Фламенго, Барри из Вильярреала и не только. Но, безусловно, это не впечатляет особенно на фоне английского трансферного рынка.

Статистика личных встреч

В последнее время в основном побеждали игроки Эвертона. Но в крайнем поединке, летом 2018-го года, Блэкберн выиграл, причем 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что себя проявят игроки из Ливерпуля. Они выступают на более высоком уровне, и за счет класса и опыта должны побеждать (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Блэкберн
19 июля 2025 -
17:00
Эвертон
Победа Эвертона 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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