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Италия
19 июля 2025, 12:31 |
295
0

ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Милана нашел себе место в Аталанте

Марко Спортьелло вернулся в совсем не чужую для себя команду

19 июля 2025, 12:31 |
295
0
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Милана нашел себе место в Аталанте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Спортьелло

Итальянский клуб «Милан» официально отпустил 33-летнего голкипера Марко Спортьелло обратно в «Аталанту».

По информации инсайдера Николо Скиры, футболист заключил соглашение с клубом до 2028 года с опцией продления соглашения еще на один сезон. В составе «богини» Марко будет выступать под 57-м номером.

В течение двух сезонов за «дьяволов» Спортьелло отыграл всего 12 матчей – проблемой стали травмы, которые часто преследовали игрока.

Ранее Спортьелло уже выступал в составе «Аталанты», имея на счету 137 поединков за клуб.

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Милан Серия A трансферы Аталанта чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A Марко Спортьелло
Андрей Витренко Источник: ФК Аталанта Бергамо
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