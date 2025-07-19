ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Милана нашел себе место в Аталанте
Марко Спортьелло вернулся в совсем не чужую для себя команду
Итальянский клуб «Милан» официально отпустил 33-летнего голкипера Марко Спортьелло обратно в «Аталанту».
По информации инсайдера Николо Скиры, футболист заключил соглашение с клубом до 2028 года с опцией продления соглашения еще на один сезон. В составе «богини» Марко будет выступать под 57-м номером.
В течение двух сезонов за «дьяволов» Спортьелло отыграл всего 12 матчей – проблемой стали травмы, которые часто преследовали игрока.
Ранее Спортьелло уже выступал в составе «Аталанты», имея на счету 137 поединков за клуб.
Back to his roots 🧤🏠@newbalance | #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/UiOOEcNR2y— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 18, 2025
Where it all began 📸🖤💙#GoAtalantaGo pic.twitter.com/quZeQAB6lP— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 18, 2025
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