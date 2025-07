Ястремская добыла непростую победу и вышла в 1/2 финала турнира в Гамбурге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В третьем раунде украинка в трех сетах сумела одолеть Далму Галфи (Венгрия, WTA 111) за 2 часа и 21 минуту.

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/4 финала

Далма Галфи (Венгрия) – Даяна Ястремская (Украина) [2] – 6:7 (1:7), 6:3, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

Помимо Галфи, Ястремская на кортах Гамбурга также прошла Юле Нимайер и Диан Парри. Следующей оппоненткой Даяны будет победительница противостояния Лоис Буассон (Франция, WTA 63) – Виктория Томова (Болгария, WTA 105).

Даяна пробилась в 11-й полуфинал в карьере на уровне Тура и в третий в сезоне. В 2025 году она добиралась до решающих поединков соревнований WTA 500 в Линце (хард в помещении) и WTA 250 в Ноттингеме (трава).

Semifinal booked 🎟️



Dayana Yastremska defeats Galfi 7-6(1), 3-6, 6-2 to advance to the semifinals in Hamburg.#HamburgLadiesOpen pic.twitter.com/nODcq3vltC