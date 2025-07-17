WTA17 июля 2025, 16:46 | Обновлено 17 июля 2025, 16:54
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Агрессивный теннис. Ястремская вышла в четвертьфинал грунтового Гамбурга
Украинка в двух сетах переиграла француженку Диан Парри
17 июля 2025, 16:46 | Обновлено 17 июля 2025, 16:54
779
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) сыграет в четвертьфинале грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.
Во втором раунде украинка в двух сетах без особых проблем переиграла француженку Диан Парри (WTA 98) за 1 час и 22 минуты.
WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/8 финала
Диан Парри (Франция) – Даяна Ястремская (Украина) [2] – 1:6, 4:6
Это была первая встреча соперниц.
Следующей оппоненткой Ястремской на турнире в немецком Гамбурге будет венгерская теннисистка Далма Галфи (WTA 111).
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Комментарии 2
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Молодець!Сьогодні грала краще, ніж учора, але у 2 сеті багато невимушених помилок було.Хай щастить в наступному матчі!
Поки що все по плану, молодчина!
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