Агрессивный теннис. Ястремская вышла в четвертьфинал грунтового Гамбурга

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) сыграет в четвертьфинале грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

Во втором раунде украинка в двух сетах без особых проблем переиграла француженку Диан Парри (WTA 98) за 1 час и 22 минуты.

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/8 финала

Диан Парри (Франция) – Даяна Ястремская (Украина) [2] – 1:6, 4:6

Это была первая встреча соперниц.

Следующей оппоненткой Ястремской на турнире в немецком Гамбурге будет венгерская теннисистка Далма Галфи (WTA 111).