Ліверпуль договорился с форвардом о его переходе из Айнтрахта

Английский «Ливерпуль» достиг полной договоренности с нападающим «Айнтрахта» Уго Экитике по личным условиям контракта, сообщает журналист Санти Ауна.

Игрок дал зеленый свет на трансфер, и сейчас финализируется соглашение между клубами.

Мерсисайдцы сделали официальное предложение немецкому клубу на сумму €80 млн (£69,2 млн) за переход 23-летнего француза, сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн.

Ранее сообщалось, что первая попытка была отклонена, но переговоры продолжаются, и «Айнтрахт» не против продолжить диалог.

В сезоне 2024/25 Экитике провел 48 матчей и забил 22 гола во всех клубных турнирах. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

