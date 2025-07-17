Он согласен перейти. Ливерпуль сделал предложение по французскому форварду
Уго Экитике привлекает внимание английского клуба
«Ливерпуль» сделал предложение по французскому нападающему франкфуртского «Айнтрахта» Уго Экитике, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, английский гранд сделал оффер по 23-летнему футболисту, но немецкий клуб отклонил первое предложение. переговоры все равно продолжаются, Экитике согласился на трансфер.
В прошедшем сезоне Уго Экитике провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 22 забитыми голами и 12 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том. что «Ливерпуль» включился в борьбу за форварда.
🚨🔴 EXCL: Liverpool have submitted official bid to Eintracht for Hugo Ekitike!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2025
Eintracht already informed Liverpool that they want more, proposal rejected but it was initial contact as talks continue.
Ekitike said 𝐲𝐞𝐬 Liverpool, no issues on personal terms. He wants #LFC. pic.twitter.com/AflvOaro2h
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