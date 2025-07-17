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  4. Он согласен перейти. Ливерпуль сделал предложение по французскому форварду
Франция
17 июля 2025, 20:28 |
1548
1

Он согласен перейти. Ливерпуль сделал предложение по французскому форварду

Уго Экитике привлекает внимание английского клуба

17 июля 2025, 20:28 |
1548
1
Он согласен перейти. Ливерпуль сделал предложение по французскому форварду
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

«Ливерпуль» сделал предложение по французскому нападающему франкфуртского «Айнтрахта» Уго Экитике, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский гранд сделал оффер по 23-летнему футболисту, но немецкий клуб отклонил первое предложение. переговоры все равно продолжаются, Экитике согласился на трансфер.

В прошедшем сезоне Уго Экитике провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 22 забитыми голами и 12 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том. что «Ливерпуль» включился в борьбу за форварда.

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Уго Экитике Айнтрахт Франкфурт Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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Mark4854590
Було б досить дивно, якби Екітіке відмовився від переходу у Ліверпуль. Та ще й з Айтрахта
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