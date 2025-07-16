Ливерпуль включился в борьбу за форварда. Его хотят Челси и Ньюкасл

По информации Sky Sports, Ливерпуль начал переговоры с Айнтрахтом Франкфурт о переходе форварда Уго Экитике.

Красные были нацелены на Александера Исака из Ньюкасла, но Сороки дали понять, что в это трансферное окно не отпустят своего ведущего форварда, поэтому чемпион Англии переключился на другой вариант.

Однако ранее немецкий клуб уже отверг предложение по Экитике в размере 70 миллионов фунтов.

Ранее игроком уже интересовались Челси и Ньюкасл, но договориться с Айнрахтом не получается.

Экитике в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 12 ассистов в 48 матчах.