Ливерпуль включился в борьбу за форварда. Его хотят Челси и Ньюкасл
Айнтрахт не спешит отпускать Экитике
По информации Sky Sports, Ливерпуль начал переговоры с Айнтрахтом Франкфурт о переходе форварда Уго Экитике.
Красные были нацелены на Александера Исака из Ньюкасла, но Сороки дали понять, что в это трансферное окно не отпустят своего ведущего форварда, поэтому чемпион Англии переключился на другой вариант.
Однако ранее немецкий клуб уже отверг предложение по Экитике в размере 70 миллионов фунтов.
Ранее игроком уже интересовались Челси и Ньюкасл, но договориться с Айнрахтом не получается.
Экитике в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 12 ассистов в 48 матчах.
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