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Англия
16 июля 2025, 20:25 | Обновлено 16 июля 2025, 20:37
832
0

Ливерпуль включился в борьбу за форварда. Его хотят Челси и Ньюкасл

Айнтрахт не спешит отпускать Экитике

16 июля 2025, 20:25 | Обновлено 16 июля 2025, 20:37
832
0
Ливерпуль включился в борьбу за форварда. Его хотят Челси и Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

По информации Sky Sports, Ливерпуль начал переговоры с Айнтрахтом Франкфурт о переходе форварда Уго Экитике.

Красные были нацелены на Александера Исака из Ньюкасла, но Сороки дали понять, что в это трансферное окно не отпустят своего ведущего форварда, поэтому чемпион Англии переключился на другой вариант.

Однако ранее немецкий клуб уже отверг предложение по Экитике в размере 70 миллионов фунтов.

Ранее игроком уже интересовались Челси и Ньюкасл, но договориться с Айнрахтом не получается.

Экитике в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 12 ассистов в 48 матчах.

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Уго Экитике Ливерпуль Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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