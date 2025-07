Клаусула игрока Барселоны увеличилась с 60 млн евро до одного миллиарда

Клаусула центрального защитника испанской «Барселоны» Рональда Араухо увеличилась с 60 миллионов евро до одного миллиарда. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В начале 2025 года 26-летний футболист подписал новое соглашение с «блаугранас», согласно которому в первые две недели летнего трансферного окна отступные за игрока составляли всего 60 млн евро. Королевский клуб сделал это, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей.

По информации Романо, ни один клуб так и не воспользовался этой опцией, поэтому теперь она составляет один миллиард. Любой команде, которая захочет оформить трансфер Араухо, придется вести переговоры с «Барселоной».

Стоит отметить, что спортивный директор Деку доволен уровнем игры защитника и не планирует отпускать его. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик также рассчитывает на футболиста.

🔵🔴 Ronald Araujo’s release clause is back to €1B today after being available for €60m until yesterday. pic.twitter.com/6aPDlvR2Ca