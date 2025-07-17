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  4. Клаусула игрока Барселоны увеличилась с 60 млн евро до одного миллиарда
Испания
17 июля 2025, 11:04 |
852
0

Клаусула игрока Барселоны увеличилась с 60 млн евро до одного миллиарда

Фабрицио Романо сообщил об интересной опции, которая была прописана в контракте Араухо

17 июля 2025, 11:04 |
852
0
Клаусула игрока Барселоны увеличилась с 60 млн евро до одного миллиарда
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Клаусула центрального защитника испанской «Барселоны» Рональда Араухо увеличилась с 60 миллионов евро до одного миллиарда. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В начале 2025 года 26-летний футболист подписал новое соглашение с «блаугранас», согласно которому в первые две недели летнего трансферного окна отступные за игрока составляли всего 60 млн евро. Королевский клуб сделал это, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей.

По информации Романо, ни один клуб так и не воспользовался этой опцией, поэтому теперь она составляет один миллиард. Любой команде, которая захочет оформить трансфер Араухо, придется вести переговоры с «Барселоной».

Стоит отметить, что спортивный директор Деку доволен уровнем игры защитника и не планирует отпускать его. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик также рассчитывает на футболиста.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Рональд Араухо Деку Ханс-Дитер Флик Фабрицио Романо клаусула
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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