Динамо – Осиек. Видео голов и обзор матча (обновляется)

16 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» встретилось с хорватским «Осиеком».

Подопечные Александра Шовковского уже готовятся к предстоящей встрече в квалификации Лиги чемпионов с мальтийским клубом – «Хамрун».

Товарищеский матч. 16 июля

Динамо Киев – Осиек (Хорватия) – 0:0 (первый тайм)

Голы:

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Беловар, Караваев – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Пихалонок, Ярмоленко – Ванат.

Запасные: Суркис, Игнатенко, Бражко, Волошин, Торрес, Тимчик, Задорожный, Буяльский, Захарченко, Герреро, Брагару, Пономаренко.

Видео голов и обзор матча