Динамо – Осиек. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в товарищеском матче
16 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» встретилось с хорватским «Осиеком».
Подопечные Александра Шовковского уже готовятся к предстоящей встрече в квалификации Лиги чемпионов с мальтийским клубом – «Хамрун».
Товарищеский матч. 16 июля
Динамо Киев – Осиек (Хорватия) – 0:0 (первый тайм)
Голы:
«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Беловар, Караваев – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Пихалонок, Ярмоленко – Ванат.
Запасные: Суркис, Игнатенко, Бражко, Волошин, Торрес, Тимчик, Задорожный, Буяльский, Захарченко, Герреро, Брагару, Пономаренко.
Видео голов и обзор матча
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