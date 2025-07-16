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  4. Динамо – Осиек. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Товарищеские матчи
16 июля 2025, 18:05 |
101
0

Динамо – Осиек. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в товарищеском матче

16 июля 2025, 18:05 |
101
0
Динамо – Осиек. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

16 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» встретилось с хорватским «Осиеком».

Подопечные Александра Шовковского уже готовятся к предстоящей встрече в квалификации Лиги чемпионов с мальтийским клубом – «Хамрун».

Товарищеский матч. 16 июля

Динамо Киев – Осиек (Хорватия) – 0:0 (первый тайм)

Голы:

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Беловар, Караваев – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Пихалонок, Ярмоленко – Ванат.

Запасные: Суркис, Игнатенко, Бражко, Волошин, Торрес, Тимчик, Задорожный, Буяльский, Захарченко, Герреро, Брагару, Пономаренко.

Видео голов и обзор матча

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Динамо Киев товарищеские матчи Осиек чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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