Бенфика одержала 1800 побед в чемпионате Португалии. Сколько у Порту?

Лиссабонская Бенфика стала первой командой в чемпионате Португалии, одержавшей 1800 побед за всю историю проведения турнира.

Произошло это в выездном матче 18-го тура, в котором «орлы» одолели Риу Аве со счетом 2:0.

Для того чтобы одержать 1800 побед, Бенфике понадобилось 2620 поединков.

Вечные соперники команды Трубина и Судакова, Порта и Спортинга, имеют соответственно 1759 и 1645 побед в Примейре.

Клубы с самым большим количеством побед в истории чемпионатов Португалии

1800 – Бенфика

1759 – Порту

1645 – Спортинг