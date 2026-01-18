Бенфика одержала 1800 побед в чемпионате Португалии. Сколько у Порту?
Юбилейную победу «орлы» одержали в выездном матче против Риу Аве
Лиссабонская Бенфика стала первой командой в чемпионате Португалии, одержавшей 1800 побед за всю историю проведения турнира.
Произошло это в выездном матче 18-го тура, в котором «орлы» одолели Риу Аве со счетом 2:0.
Для того чтобы одержать 1800 побед, Бенфике понадобилось 2620 поединков.
Вечные соперники команды Трубина и Судакова, Порта и Спортинга, имеют соответственно 1759 и 1645 побед в Примейре.
Клубы с самым большим количеством побед в истории чемпионатов Португалии
- 1800 – Бенфика
- 1759 – Порту
- 1645 – Спортинг
🔴Benfica chegou, nesta noite, às 1800 vitórias na 🇵🇹Liga Portuguesa:— Playmaker (@playmaker_PT) January 17, 2026
1800 Benfica [2620J]
1759 FC Porto [2619J]
1645 Sporting [2620J] pic.twitter.com/ZBhK5wiDaA
