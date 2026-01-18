Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
18 января 2026, 10:22 |
Бенфика одержала 1800 побед в чемпионате Португалии. Сколько у Порту?

Юбилейную победу «орлы» одержали в выездном матче против Риу Аве

Бенфика одержала 1800 побед в чемпионате Португалии. Сколько у Порту?
Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонская Бенфика стала первой командой в чемпионате Португалии, одержавшей 1800 побед за всю историю проведения турнира.

Произошло это в выездном матче 18-го тура, в котором «орлы» одолели Риу Аве со счетом 2:0.

Для того чтобы одержать 1800 побед, Бенфике понадобилось 2620 поединков.

Вечные соперники команды Трубина и Судакова, Порта и Спортинга, имеют соответственно 1759 и 1645 побед в Примейре.

Клубы с самым большим количеством побед в истории чемпионатов Португалии

  • 1800 – Бенфика
  • 1759 – Порту
  • 1645 – Спортинг
По теме:
У кого 8.3? Известны оценки Судакова за ассист и Трубина за сухой матч
Риу Аве – Бенфика – 0:2. Как Судаков оформил ассист. Видео голов и обзор
Трубин сыграл 100 матчей в карьере без пропущенных мячей
чемпионат Португалии по футболу статистика Бенфика Спортинг Лиссабон Порту
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
