Витория Гимараеш

В воскресенье, 18 января, состоится поединок 18-го тура чемпионата Португалии между «Виторией Гимарайнш» и «Порту». По киевскому времени игра начнется в 22:30.

Витория Гимарайнш

Довольно неплохой сезон проводит «Витория». За 17 игр чемпионата ей удалось набрать 25 зачетных пунктов, позволяющих находиться на 7-й позиции турнирной таблицы. Однако даже от 4-го места расстояние совсем небольшое – всего 3 очка. С Кубка Португалии коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от «АФШ».

Однако главное достижение клуба произошло в Кубке португальской лиги – там коллектив одолел «Порту», «Спортинг» и «Брагу» и стал обладателем трофея.

Порту

Чрезвычайно мощный сезон проводит «Порту». После 17 игр чемпионата на балансе клуба есть 49 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Спортинга», составляет 4 очка, однако у «Порту» есть еще игра в запасе. В Кубке Португалии команда уже дошла до полуфинала, а в Кубке лиги уступила ту же «Виторию» на стадии 1/4.

За 6 поединков Лиги Европы португальцы завоевали 13 зачетных пунктов, которые теперь позволяют им находиться на 8-й строчке общей таблицы турнира.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Порту». На счету команды 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще в 1 игре выиграла «Витория».

Интересные факты

Выигрышная серия «Порту» продолжается уже 8 игр подряд.

В последних 5-х играх «Порту» пропустил всего 1 гол.

«Витория» забила всего 18 голов в текущем сезоне чемпионата Португалии – самый плохой результат среди всех команд из топ-10.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.74.