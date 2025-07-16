Названы главные претенденты на выход в Премьер-лигу

Базовый день старта нового сезона в Премьер-лиге – 2 августа. Предстоящий чемпионат обещает быть интересным, поскольку немало команд хотят повыситься в классе. Кто входит в их число, в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал главный тренер полтавской «Ворсклы» Александр Бабич.

– Я думаю, что чемпионат в Первой лиге будет интересным, – сказал Бабич. – Поскольку в предстоящем турнире будет много амбициозных команд. Уверен и в том, что будет много непредсказуемых результатов.

Что касается претендентов на повышение в классе, то их будет немало. Сюда, прежде всего, я бы отнес «Ингулец», «Левый берег», «Черноморец» и «Буковину». Возможно, удивит, «Агробизнес» и «Нива». Надеюсь и «Ворскла» к зиме будет видеть свои конкретные задачи.