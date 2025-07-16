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Украина. Первая лига
16 июля 2025, 15:34 |
1059
3

Названы главные претенденты на выход в Премьер-лигу

Наставник полтавской «Ворсклы» Александр Бабич дал свой прогноз

16 июля 2025, 15:34 |
1059
3
Названы главные претенденты на выход в Премьер-лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Базовый день старта нового сезона в Премьер-лиге – 2 августа. Предстоящий чемпионат обещает быть интересным, поскольку немало команд хотят повыситься в классе. Кто входит в их число, в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал главный тренер полтавской «Ворсклы» Александр Бабич.

– Я думаю, что чемпионат в Первой лиге будет интересным, – сказал Бабич. – Поскольку в предстоящем турнире будет много амбициозных команд. Уверен и в том, что будет много непредсказуемых результатов.

Что касается претендентов на повышение в классе, то их будет немало. Сюда, прежде всего, я бы отнес «Ингулец», «Левый берег», «Черноморец» и «Буковину». Возможно, удивит, «Агробизнес» и «Нива». Надеюсь и «Ворскла» к зиме будет видеть свои конкретные задачи.

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Первая лига Украины Александр Бабич Черноморец Одесса Ингулец Левый Берег Киев Буковина Черновцы Агробизнес Нива Тернополь Ворскла Полтава
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Vitaliksaj
В Украине два великих тренера Бабич иПятенко
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+3
Galushka_na_maximalkah
Странно, что клуб миллиардера Жеваго так мелко мыслит и позиционирует себя ниже разных Ингульцов, ЛБ и Буковины...
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0
Mark4854590
Ще б хотілось, аби всі дограли чемпіонат до кінця
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0
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