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Украина. Первая лига
16 июля 2025, 12:11 | Обновлено 16 июля 2025, 12:37
998
0

Александр БАБИЧ: «Условия для Первой лиги у Ворсклы будут достойные»

Новый главный тренер полтавчан дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

16 июля 2025, 12:11 | Обновлено 16 июля 2025, 12:37
998
0
Александр БАБИЧ: «Условия для Первой лиги у Ворсклы будут достойные»
ФК Ворскла. Александр Бабич

Вчера стало известно о назначении экс-наставника «Черноморца» Александра Бабича главным тренером «Ворсклы», который сменил на этом посту Желько Любеновича, проработавшего у руля полтавчан менее трех недель. О планах и перспективах команды Бабич рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Александр Александрович, как вы оказались у руля «Ворсклы»?
– У меня, как и у еще нескольких кандидатов на этот пост, были переговоры с клубом еще на первом этапе, когда команда только вылетела из Премьер-лиги. Главным тренером был избран Желько Любенович. А после того, как специалист покинул Полтаву по семейным обстоятельствам, мне поступил звонок от руководства клуба, вернуться к нашему разговору. Мы обсудили некоторые моменты, и я прибыл в расположение команды.

– Вы, кстати, случайно не знаете истинных причин ухода Любеновича из «Ворсклы»?
– Слышал, что договаривались об одном, а в итоге стороны не нашли общий знаменатель по определенным вопросам.

– «Ворскла» вылетела в первую лигу, игроки разбегаются, зарплаты урезаются. Как работать в такой обстановке?
– Скажу честно, эти вопросы я поднимал в разговоре с руководителями клуба, которые понимают ситуацию, что есть большие проблемы, что нужно строить новую команду. Финансирование будет урезаться, но важно, что оно будет стабильным. Мы хотим к зиме сделать костяк коллектива, чтобы потом можно было вокруг него наигрывать молодежь и иметь возможность выполнять определенные задачи.

– Правда, что в «Ворскле» потолок зарплат будет две тысячи долларов?
– Да, примерно, такие рамки есть, об этом говорило руководство. Для Первой лиги эти условия является достойными. Плюс, еще будут озвучены премиальные на каждую игру. Но самое важное, и меня в этом заверили, что все это будет стабильно.

– Сколько основных футболистов из прошлого сезона, есть у вас в распоряжении?
– На сегодняшний день с нами тренируются Артем Челядин и Сергей Мякушко. Есть еще Иван Нестеренко, но у него микроповреждение и он занимается индивидуально.

– Какие ближайшие шаги вы будете делать, чтобы исправить ситуацию?
– В ближайшее время должны закрыть вопрос с трансферным банном. Нам сейчас катастрофически важно создать надежную игру, прежде всего в обороне. Мы работаем над вопросом, чтобы пригласить относительно опытного (25-26 лет) центрального защитника и опорного полузащитника, которые имеют за плечами выступления в Премьер-лиге, чтобы вокруг этих футболистов формировать команду более молодыми исполнителями.

Сейчас сложно попасть в точку, поскольку есть много футболистов, которые на наш взгляд, не смогут помочь «Ворскле», а у тех исполнителей, которых мы хотим видеть, есть другие варианты продолжения карьеры, поэтому нужно немного подождать.

– Кто войдет в ваш тренерский штаб?
– У меня будет два первых помощника – Владимир Белаков и Валерий Куценко. Тренер вратарей – Дмитрий Стойко, а тренером-аналитиком, как и раньше, будет Сергей Приходько.

– Кто будет заниматься финансовыми вопросами или, скажем, с кем вы будете контактировать относительно приглашения новых исполнителей?
– Мы работаем сообща. Кандидатуры обговариваем тренерским штабом, а потом ведем беседы с руководством клуба и определяем условия и срок контракта с футболистом.

– Перед вами и командой уже стоят цели на сезон?
– Снова-таки, важно, что руководство понимает всю сложность ситуации в «Ворскле», поэтому по итогам первой части чемпионата мы хотим быть не ниже шестого-восьмого места. За это время мы хотим построить конкурентоспособную команду. Мелочей в футболе не бывает. Для построения команды может и года не хватить, но мы постараемся ускорить этот процесс насколько это возможно. Есть наработки, мысли, поэтому в будущее смотрим с оптимизмом.

– До старта чемпионата всего две недели.
– Да, мы это знаем, поэтому сейчас идет комплектация коллектива. И я четко понимаю, что сыгрываться мы будем уже по ходу сезона.

– Не могу вас не спросить о формате соревнований в первой лиге. Вам по душе так, как это было в прошлом первенстве или классический формат, как это будет сейчас?
– Я хоть и не участвовал в этих соревнованиях в прошлом сезоне, но он мне нравился, с разбитием на чемпионскую группу и группу выбывания. Тем не менее, я приверженец именно классической схемы соревнований. Посмотрим, каким получится новое первенство. Я думаю, что оно будет интересным, поскольку в предстоящем турнире будет много амбициозных команд. Уверен и в том, что будет много непредсказуемых результатов.

– Назовите главных претендентов в борьбе за выход в Премьер-лигу?
– Считаю, их будет немало. Сюда, прежде всего, я бы отнес «Ингулец», «Левый берег», «Черноморец» и «Буковину». Возможно, удивит, «Агробизнес» и «Нива». Надеюсь и «Ворскла» к зиме будет видеть свои конкретные задачи.

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Первая лига Украины Александр Бабич Ворскла Полтава Желько Любенович Сергей Мякушко Иван Нестеренко Артем Челядин Ингулец Черноморец Одесса Левый Берег Киев Агробизнес Нива Тернополь Владимир Белаков Валерий Куценко Украинская Премьер-лига статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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