Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Корвинул. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 19:05 |
674
0

Динамо – Корвинул. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в товарищеском матче

15 июля 2025, 19:05 |
674
0
Динамо – Корвинул. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

15 июля в товарищеском матче киевское «Динамо» встретилось с румынским «Корвинулом».

С первых минут «динамовцы» завладели инициативой, но румынские футболисты очень хорошо защищались, поэтому первый опасный момент украинская команда создала на 21-й минуте. Торрес с 10 метров пробил в перекладину.

В первом тайме команды мячей не забивали.

Товарищеская игра. 15 июля

Динамо Киев – Корвинул (Румыния) – 0:0 (второй тайм)

Голы:

Динамо: Моргун, Вивчаренко, Супряга, Попов, Бражко, Волошин, Торрес, Тимчик, Яцик, Буяльский, Захарченко

Видео голов и обзор матча

По теме:
ФОТО. Сыграл ли Забарный? Борнмут за закрытыми дверями одолел Хиберниан
Идут без пропущенных мячей. Буковина в спарринге обыграла Эпицентр
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла назначила тренера. Второго за три недели
Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Корвинул видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
Другие виды | 14 июля 2025, 22:17 0
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе

Украинская спортсменка показала результат 1.88 метра

Дьемерси Мбокани: хроники «убийства» самого дорого новичка в истории Динамо
Футбол | 15 июля 2025, 11:56 13
Дьемерси Мбокани: хроники «убийства» самого дорого новичка в истории Динамо
Дьемерси Мбокани: хроники «убийства» самого дорого новичка в истории Динамо

Sport.ua вспоминает, как складывалась карьера конголезского форварда в Украине…

Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Футбол | 15.07.2025, 07:36
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ман Сити и Ливерпуля стал ассистентом Гвардиолы
Футбол | 15.07.2025, 18:29
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ман Сити и Ливерпуля стал ассистентом Гвардиолы
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ман Сити и Ливерпуля стал ассистентом Гвардиолы
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
Бокс | 14.07.2025, 19:07
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
14.07.2025, 06:18 2
Бокс
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
13.07.2025, 21:45 4
Волейбол
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
14.07.2025, 07:48 10
Футбол
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
14.07.2025, 23:36
Футбол
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
15.07.2025, 08:19 28
Футбол
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
14.07.2025, 08:52 1
Бокс
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 75
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем