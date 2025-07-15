Динамо – Корвинул. Видео голов и обзор матча (обновляется)

15 июля в товарищеском матче киевское «Динамо» встретилось с румынским «Корвинулом».

С первых минут «динамовцы» завладели инициативой, но румынские футболисты очень хорошо защищались, поэтому первый опасный момент украинская команда создала на 21-й минуте. Торрес с 10 метров пробил в перекладину.

В первом тайме команды мячей не забивали.

Товарищеская игра. 15 июля

Динамо Киев – Корвинул (Румыния) – 0:0 (второй тайм)

Голы:

Динамо: Моргун, Вивчаренко, Супряга, Попов, Бражко, Волошин, Торрес, Тимчик, Яцик, Буяльский, Захарченко

Видео голов и обзор матча