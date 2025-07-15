Динамо – Корвинул. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в товарищеском матче
15 июля в товарищеском матче киевское «Динамо» встретилось с румынским «Корвинулом».
С первых минут «динамовцы» завладели инициативой, но румынские футболисты очень хорошо защищались, поэтому первый опасный момент украинская команда создала на 21-й минуте. Торрес с 10 метров пробил в перекладину.
В первом тайме команды мячей не забивали.
Товарищеская игра. 15 июля
Динамо Киев – Корвинул (Румыния) – 0:0 (второй тайм)
Голы:
Динамо: Моргун, Вивчаренко, Супряга, Попов, Бражко, Волошин, Торрес, Тимчик, Яцик, Буяльский, Захарченко
Видео голов и обзор матча
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