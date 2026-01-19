Игорь ХАРАТИН: «Пришлось кричать, чтобы он увидел и услышал меня»

Полузащитник ровенского «Вереса» Игорь Харатин прокомментировал ничью в товарищеском матче против польской «Краковии» (1:1), в котором он забил гол:

«Всегда приятно забивать. Но не так важно, кто именно забил. Важнее восстановить наши игровые связи, вернуть оптимальную физическую форму и подготовиться к важной для нас второй части сезона.

Забитый гол? Я был в более выгодной позиции. Видел, что Игнат опустил голову, пришлось кричать, чтобы он увидел и услышал меня. Он молодец, что отдал, и у меня было время на принятие решения.

По игре видно, что мы пока только набираем форму. Это только первый матч. Конечно, еще есть над чем работать. Считаю, мы движемся вперед, хорошо тренируемся, с хорошим желанием, хорошая атмосфера. А это самое главное. И я уверен, что результат тоже будет».