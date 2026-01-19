Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ХАРАТИН: «Пришлось кричать, чтобы он увидел и услышал меня»
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 01:32 |
37
0

Игорь ХАРАТИН: «Пришлось кричать, чтобы он увидел и услышал меня»

Полузащитник «Вереса» прокомментировал ничью против «Краковии»

19 января 2026, 01:32 |
37
0
Игорь ХАРАТИН: «Пришлось кричать, чтобы он увидел и услышал меня»
НК Верес. Игорь Харатин

Полузащитник ровенского «Вереса» Игорь Харатин прокомментировал ничью в товарищеском матче против польской «Краковии» (1:1), в котором он забил гол:

«Всегда приятно забивать. Но не так важно, кто именно забил. Важнее восстановить наши игровые связи, вернуть оптимальную физическую форму и подготовиться к важной для нас второй части сезона.

Забитый гол? Я был в более выгодной позиции. Видел, что Игнат опустил голову, пришлось кричать, чтобы он увидел и услышал меня. Он молодец, что отдал, и у меня было время на принятие решения.

По игре видно, что мы пока только набираем форму. Это только первый матч. Конечно, еще есть над чем работать. Считаю, мы движемся вперед, хорошо тренируемся, с хорошим желанием, хорошая атмосфера. А это самое главное. И я уверен, что результат тоже будет».

По теме:
Роман ГАНДЗИН: «Сыграли с очень хорошим соперником»
ФОТО. Как сборная Украины обыграла Словению накануне Евро-2026 по футзалу
БЕЛИК: «Работаем над усовершенствованием физических кондиций футболистов»
товарищеские матчи Краковия Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Игорь Харатин
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Биатлон | 18 января 2026, 16:37 8
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге

Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын улучшили свои позиции

«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18 января 2026, 13:51 4
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку

Алексей присоединился к Полесью в Испании

Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футбол | 18.01.2026, 18:52
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футболист Динамо признался, что боится заходить в один кабинет в клубе
Футбол | 19.01.2026, 01:32
Футболист Динамо признался, что боится заходить в один кабинет в клубе
Футболист Динамо признался, что боится заходить в один кабинет в клубе
Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля
Футбол | 18.01.2026, 23:09
Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля
Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
18.01.2026, 19:44 71
Футбол
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 3
Футбол
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42 1
Бокс
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем