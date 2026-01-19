Флик удивил реакцией на поражение Барселоны: «Фантастическая игра»

Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями после неудачи «Барселоны» в матче против «Сосьедада» (1:2) в рамках 20-го тура Ла Лиги.

«Я чувствую разочарование. Нами была проведена фантастическая встреча, мы создали огромное количество шансов, однако итоговый счет на табло не передает того, что происходило на поле в действительности.

Случаются дни, когда выполняешь все верно, но удача отворачивается. В определенных эпизодах нам следовало действовать в защите более надежно, но в итоге это футбол, и я искренне доволен качеством нашей сегодняшней работы», – подчеркнул рулевой «Барселоны».