Флик удивил реакцией на поражение Барселоны: «Фантастическая игра»
Тренер поделился впечатлениями после неудачи в матче против Сосьедада
Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями после неудачи «Барселоны» в матче против «Сосьедада» (1:2) в рамках 20-го тура Ла Лиги.
«Я чувствую разочарование. Нами была проведена фантастическая встреча, мы создали огромное количество шансов, однако итоговый счет на табло не передает того, что происходило на поле в действительности.
Случаются дни, когда выполняешь все верно, но удача отворачивается. В определенных эпизодах нам следовало действовать в защите более надежно, но в итоге это футбол, и я искренне доволен качеством нашей сегодняшней работы», – подчеркнул рулевой «Барселоны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей присоединился к Полесью в Испании
Вивчаренко назвал врача, к которому боится заходить