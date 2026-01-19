5 штанг и поражение Барселоны: такого не было с 1945 года
Сосьедад выжил под штурмом каталонцев
«Барселона» стала лишь вторым коллективом в ведущих европейских лигах за последние 20 сезонов, который не смог одержать победу, несмотря на пять попаданий в каркас ворот. Подобное невезение постигло подопечных Ханси Флика в сегодняшнем противостоянии с «Сосьедадом», которое завершилось поражением со счетом 1:2.
Стоит отметить, что в последний раз «блауграна» теряла очки в матче Ла Лиги при пяти ударах в штанги или перекладину еще в 1945 году. В той давней встрече была зафиксирована ничья с «Мурсией».
Согласно данным Opta Sports, которая ведет детальный статистический учет с сезона–2006/07, в топ-чемпионатах Европы такие случаи фиксировались лишь дважды. Первый произошел сегодня, а предыдущий – в сентябре 2020 года, когда в похожую ситуацию попал «Брайтон» в игре против «Манчестер Юнайтед».
#OJOALDATO - El Barcelona no dejaba escapar la victoria en un partido de La Liga, tras rematar CINCO veces a los palos de la portería rival, desde el 4 de noviembre de 1945 (1-1 contra el Real Murcia del portero Andrés Lerín). pic.twitter.com/SU2fCMCLSQ— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 18, 2026
