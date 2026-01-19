Бывший тренер Спартака хочет купить одну из главных звезд сборной Украины

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик оказался в сфере интересов «Фенербахче».

По информации турецкого журналиста Серджана Хамзаоглу, главный тренер стамбульского клуба Доменико Тедеско, который в прошлом опозорился работой в «Спартаке», положительно оценивает кандидатуру 28-летнего форварда и рассматривает его как потенциальное усиление атаки.

Впрочем, трансфер зависит от другой цели «Фенербахче». Если клубу не удастся достичь договоренности о переходе Адемолы Лукмана, руководство сделает официальное предложение «Роме» по Довбику.