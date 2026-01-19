Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший тренер Спартака хочет купить одну из главных звезд сборной Украины
Италия
19 января 2026, 01:02 |
324
0

Бывший тренер Спартака хочет купить одну из главных звезд сборной Украины

Доменико Тедеско хочет видеть Довбика в «Фенербахче»

19 января 2026, 01:02 |
324
0
Бывший тренер Спартака хочет купить одну из главных звезд сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик оказался в сфере интересов «Фенербахче».

По информации турецкого журналиста Серджана Хамзаоглу, главный тренер стамбульского клуба Доменико Тедеско, который в прошлом опозорился работой в «Спартаке», положительно оценивает кандидатуру 28-летнего форварда и рассматривает его как потенциальное усиление атаки.

Впрочем, трансфер зависит от другой цели «Фенербахче». Если клубу не удастся достичь договоренности о переходе Адемолы Лукмана, руководство сделает официальное предложение «Роме» по Довбику.

По теме:
Коджаэлиспор – Трабзонспор – 1:2. Зубков отдал ассист на 90+1. Видео голов
После российского позора. Экс-звезда МЮ продолжит карьеру в Казахстане
Торино – Рома – 0:2. Как Дибала оформил забитый мяч + ассист. Видео голов
Доменико Тедеско Рома Рим Фенербахче трансферы чемпионат Турции по футболу Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18 января 2026, 13:51 4
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку

Алексей присоединился к Полесью в Испании

Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля
Футбол | 18 января 2026, 23:09 8
Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля
Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля

В компенсированное время назначен пенальти для Марокко, это повлекло беспорядки на трибунах

Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футбол | 18.01.2026, 18:52
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 18.01.2026, 09:12
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
ВИДЕО. История дня. С футбольного поля – в полицейский участок
Футбол | 19.01.2026, 01:57
ВИДЕО. История дня. С футбольного поля – в полицейский участок
ВИДЕО. История дня. С футбольного поля – в полицейский участок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
17.01.2026, 10:29 2
Футбол
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
17.01.2026, 07:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем