Кубок африканских наций
19 января 2026, 01:01 |
Финал КАН завершился скандалом: реакция тренера Марокко

Реграги поделился мыслями по завершении матча с Сенегалом

Финал КАН завершился скандалом: реакция тренера Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник марокканской сборной Валид Реграги поделился мыслями по завершении финального противостояния Кубка африканских наций против Сенегала.

Сборная Марокко проиграла с результатом 0:1 по итогам экстра-таймов. На 8-й компенсированной минуте второго тайма при нулевой ничьей судья указал на точку в ворота Сенегала из-за нарушения Эль-Хаджи Малика Диуфа на Браиме Диасе.

После этого решения руководитель сенегальской сборной Пап Тиав увел подопечных в подтрибунное помещение. Встреча была продолжена на 11-й добавленной минуте, однако на 114-й минуте Браим не сумел забить с пенальти.

«Мы глубоко огорчены, как и каждый поклонник сборной Марокко. В момент, когда на последних секундах дают право на пенальти, триумф ощущается совсем рядом. Но в итоге футбол берет свое. Крайне досадно.

Тем не менее, футболисты станут лишь крепче после этого опыта. Мы выражаем поздравления Сенегалу, хотя тот образ африканского футбола, который предстал сегодня перед зрителями, вызывает разочарование – особенно учитывая события после свистка. С самого старта первенства вокруг ощущалась нездоровая обстановка, и это печально.

Поздравляем соперника, они справились. Наша работа не прекращается. Марокко обязательно вернется еще более мощным коллективом», – подчеркнул Реграги.

Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
ВИДЕО. Сенегал вышел вперед в овертайме финала КАН против Марокко
