Финал КАН завершился скандалом: реакция тренера Марокко

Наставник марокканской сборной Валид Реграги поделился мыслями по завершении финального противостояния Кубка африканских наций против Сенегала.

Сборная Марокко проиграла с результатом 0:1 по итогам экстра-таймов. На 8-й компенсированной минуте второго тайма при нулевой ничьей судья указал на точку в ворота Сенегала из-за нарушения Эль-Хаджи Малика Диуфа на Браиме Диасе.

После этого решения руководитель сенегальской сборной Пап Тиав увел подопечных в подтрибунное помещение. Встреча была продолжена на 11-й добавленной минуте, однако на 114-й минуте Браим не сумел забить с пенальти.