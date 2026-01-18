Динамо играет с очень большим грузом, которого нет у других клубов

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» Мацей Кендзерек рассказал о сверхтяжелых условиях работы в клубе во время полномасштабной войны в Украине.

«У нас есть футболисты из Донецка, Луганска, Харьковщины — регионов, которые сейчас оккупированы. Часто их родители остаются там. И игрок знает, насколько это опасно, но все равно должен выходить на тренировки и концентрироваться.

«Динамо» на самом деле играет с очень большим грузом, которого нет у других. Наши соперники просто прилетают на матч и возвращаются домой, не думая о безопасности родных. Это реальность, в которой мы работаем уже несколько лет», – сказал Кендзерек.