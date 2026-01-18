Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо играет с очень большим грузом, которого нет у других клубов
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 22:55 |
202
0

Динамо играет с очень большим грузом, которого нет у других клубов

Мацей Кендзерек рассказал о работе в условиях войны

18 января 2026, 22:55 |
202
0
Динамо играет с очень большим грузом, которого нет у других клубов
ФК Динамо. Мацей Кендзерек

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» Мацей Кендзерек рассказал о сверхтяжелых условиях работы в клубе во время полномасштабной войны в Украине.

«У нас есть футболисты из Донецка, Луганска, Харьковщины — регионов, которые сейчас оккупированы. Часто их родители остаются там. И игрок знает, насколько это опасно, но все равно должен выходить на тренировки и концентрироваться.

«Динамо» на самом деле играет с очень большим грузом, которого нет у других. Наши соперники просто прилетают на матч и возвращаются домой, не думая о безопасности родных. Это реальность, в которой мы работаем уже несколько лет», – сказал Кендзерек.

По теме:
Большое возвращение. Карпаты хотят подписать экс-форварда Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт с капитаном команды
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Мацей Кендзерек Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 18 января 2026, 09:12 22
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе

Украинец оформил дубль в прошлом матче

МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Футбол | 18 января 2026, 09:41 2
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»

Тренер – об усилении каталонского клуба

Жакемо пояснила, как ей удалось переиграть Костюк на старте Australian Open
Теннис | 18.01.2026, 17:41
Жакемо пояснила, как ей удалось переиграть Костюк на старте Australian Open
Жакемо пояснила, как ей удалось переиграть Костюк на старте Australian Open
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Биатлон | 18.01.2026, 14:03
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Астон Вилла – Эвертон – 0:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор
Футбол | 18.01.2026, 22:09
Астон Вилла – Эвертон – 0:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор
Астон Вилла – Эвертон – 0:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
18.01.2026, 06:44 61
Футбол
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
17.01.2026, 07:02 3
Футбол
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
17.01.2026, 16:26 20
Футбол
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 3
Футбол
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42 1
Бокс
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем