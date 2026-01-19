Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГАНДЗИН: «Сыграли с очень хорошим соперником»
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 01:29 |
23
0

Роман ГАНДЗИН: «Сыграли с очень хорошим соперником»

Ассистент главного тренера «Вереса» прокомментировал ничью против «Краковии»

19 января 2026, 01:29 |
23
0
Роман ГАНДЗИН: «Сыграли с очень хорошим соперником»
НК Верес. Роман Гандзин

Ассистент главного тренера ровенского «Вереса» Роман Гандзин прокомментировал ничью в товарищеском матче против польской «Краковии» (1:1):

«Сегодня сыграли с очень хорошим соперником, получили много информации. Просматривали потенциальных новичков, смотрели на состояние наших игроков после отпуска, после первого недельного тренировочного цикла.

После матча игроки выполнили еще дополнительную беговую работу, получили дополнительную нагрузку. Впереди – восстановительные процедуры. Завтра у команды полноценный выходной и с понедельника снова приступаем к работе.

Почему сегодня в основном именно я руководил игрой команды со скамейки запасных? Олег Николаевич Шандрук – очень много делегирует нам полномочий, доверяет. Я благодарен ему за такое отношение и возможность почувствовать себя в роли главного тренера – попробовать что-то новое».

По теме:
Игорь ХАРАТИН: «Пришлось кричать, чтобы он увидел и услышал меня»
ФОТО. Как сборная Украины обыграла Словению накануне Евро-2026 по футзалу
БЕЛИК: «Работаем над усовершенствованием физических кондиций футболистов»
товарищеские матчи Краковия Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футбол | 18 января 2026, 18:52 11
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру

Украинский защитник присоединится к «Аяксу»

Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Футбол | 18 января 2026, 07:05 10
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки

«Жирона» пытается подписать Шапаренко

Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
Футбол | 19.01.2026, 01:43
Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Футбол | 18.01.2026, 09:41
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Футбол | 19.01.2026, 00:09
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 3
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42 1
Бокс
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 18
Теннис
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
17.01.2026, 10:29 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем