Роман ГАНДЗИН: «Сыграли с очень хорошим соперником»

Ассистент главного тренера ровенского «Вереса» Роман Гандзин прокомментировал ничью в товарищеском матче против польской «Краковии» (1:1):

«Сегодня сыграли с очень хорошим соперником, получили много информации. Просматривали потенциальных новичков, смотрели на состояние наших игроков после отпуска, после первого недельного тренировочного цикла.

После матча игроки выполнили еще дополнительную беговую работу, получили дополнительную нагрузку. Впереди – восстановительные процедуры. Завтра у команды полноценный выходной и с понедельника снова приступаем к работе.

Почему сегодня в основном именно я руководил игрой команды со скамейки запасных? Олег Николаевич Шандрук – очень много делегирует нам полномочий, доверяет. Я благодарен ему за такое отношение и возможность почувствовать себя в роли главного тренера – попробовать что-то новое».