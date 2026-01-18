Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Австралии Айлы Томлянович (WTA 76). Поединок начнется первым запуском вечерней сессии на корт John Cain Arena. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Айлы.

Победительница поединка во втором сыграет либо с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния, WTA 79).

