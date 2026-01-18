Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
18 января 2026, 19:13
314
0

Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Australian Open 2026

18 января 2026, 19:13
314
0
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

19 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Австралии Айлы Томлянович (WTA 76). Поединок начнется первым запуском вечерней сессии на корт John Cain Arena. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Айлы.

Победительница поединка во втором сыграет либо с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния, WTA 79).

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 19 января
С двумя украинками. В первый день Aus Open покинули четыре сеяных игрока
Юлия Стародубцева Айла Томлянович смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
