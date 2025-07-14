39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич прилетел в Италию, чтобы завершить свой переход в «Милан».

Журналисты заметили Модрича в аэропорту, который не обделил вниманием СМИ и перекинулся с представителями медиа несколькими словами.

В ближайшее время Лука пройдет медосмотр в «Милане» и подпишет контракт с клубом на один год.

Напомним, что полузащитник уже попрощался с «Реалом», за который выступал с 2012 года.

ВИДЕО. Модрич прибыл в Италию для подписания контракта с Миланом

🚨 BREAKING: Luka Modrić is here to sign for AC Milan.



🎥 @86_longo pic.twitter.com/jaDTqdaMbz — Madrid Zone (@theMadridZone) July 14, 2025