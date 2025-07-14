ВИДЕО. Модрич прибыл в Италию для подписания контракта с Миланом
Хорватский полузащитник был замечен в аэропорту
39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич прилетел в Италию, чтобы завершить свой переход в «Милан».
Журналисты заметили Модрича в аэропорту, который не обделил вниманием СМИ и перекинулся с представителями медиа несколькими словами.
В ближайшее время Лука пройдет медосмотр в «Милане» и подпишет контракт с клубом на один год.
Напомним, что полузащитник уже попрощался с «Реалом», за который выступал с 2012 года.
ВИДЕО. Модрич прибыл в Италию для подписания контракта с Миланом
🚨 BREAKING: Luka Modrić is here to sign for AC Milan.— Madrid Zone (@theMadridZone) July 14, 2025
🎥 @86_longo pic.twitter.com/jaDTqdaMbz
❤️🖤🇭🇷 Luka Modrić arrives to undergo medical tests as new AC Milan player…— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2025
…50 days after the exclusive story out of nowhere, he’s now joining Milan. 👋🏻🇭🇷 https://t.co/kTBb8BtM6d pic.twitter.com/PsDFLuCGWK
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