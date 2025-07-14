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  4. ВИДЕО. Модрич прибыл в Италию для подписания контракта с Миланом
Италия
14 июля 2025, 14:08 | Обновлено 14 июля 2025, 14:11
133
0

ВИДЕО. Модрич прибыл в Италию для подписания контракта с Миланом

Хорватский полузащитник был замечен в аэропорту

14 июля 2025, 14:08 | Обновлено 14 июля 2025, 14:11
133
0
ВИДЕО. Модрич прибыл в Италию для подписания контракта с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич прилетел в Италию, чтобы завершить свой переход в «Милан».

Журналисты заметили Модрича в аэропорту, который не обделил вниманием СМИ и перекинулся с представителями медиа несколькими словами.

В ближайшее время Лука пройдет медосмотр в «Милане» и подпишет контракт с клубом на один год.

Напомним, что полузащитник уже попрощался с «Реалом», за который выступал с 2012 года.

ВИДЕО. Модрич прибыл в Италию для подписания контракта с Миланом

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Лука Модрич чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Милан чемпионат Италии по футболу видео Серия A
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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