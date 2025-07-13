Испания13 июля 2025, 09:03 | Обновлено 13 июля 2025, 09:04
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ФОТО. Звезда Реала тепло попрощался с клубом: «До встречи»
Лука Модрич покинул расположение «сливочных»
13 июля 2025, 09:03 | Обновлено 13 июля 2025, 09:04
436
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Хорватский полузащитник Лука Модрич тепло простился с мадридским «Реалом», опубликовав сообщение на своей странице в Instagram.
«Мой дом в течение 13 лет. Мой дом навсегда. Это не прощание, это до встречи», – лаконично написал Модрич.
Лука перебрался в Мадрид в 2012 году из английского «Тоттенгема» и завоевал 28 трофеев в футболке «Реала».
Ранее сообщалось, что Модрич назвал футболиста, который заменит его в составе мадридского Реала
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