Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ровно 10 лет назад Клаудио Ранери стал основным тренером Лестера
Англия
13 июля 2025, 13:38 | Обновлено 13 июля 2025, 14:25
178
0

Ровно 10 лет назад Клаудио Ранери стал основным тренером Лестера

Несмотря на критику фанатов относительно этого решения, итальянский тренер принес клубу чемпионство

13 июля 2025, 13:38 | Обновлено 13 июля 2025, 14:25
178
0
Ровно 10 лет назад Клаудио Ранери стал основным тренером Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Ранери

10 лет назад итальянец Клаудио Ранери стал основным тренером английского «Лестера».

13 июля 2015 года Ранери, в роли свободного агента, был представлен как новый менеджер «лис». Фанаты критиковали такое решение руководства, но, несмотря на критику, итальянец быстро изменил их мнение.

По итогам сезона 2015/16 «Лестер» под руководством Клаудио стал чемпионом АПЛ, опередив «Арсенал» на 10 очков (81 – 71).

Итальянский тренер во главе английского клуба провел 81 поединок, его среднее количество очков за матч – 1.59.

По теме:
Ровно 18 лет назад Пепе официально стал игроком мадридского Реала
ВИДЕО. Ровно 11 лет назад сборная Германии добыла четвертый трофей ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал полузащитника во французский клуб с украинцем
Клаудио Раньери Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига в этот день
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Футбол | 13 июля 2025, 14:01 13
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер

Украинский вратарь сменит клуб

Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Футбол | 12 июля 2025, 20:55 9
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба

Саленко будет набираться опыта в Заре

Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Бокс | 13.07.2025, 09:25
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Футбол | 13.07.2025, 08:39
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Трансфер сорвался. Иностранный вингер нашел себе другой клуб вместо Динамо
Футбол | 13.07.2025, 13:27
Трансфер сорвался. Иностранный вингер нашел себе другой клуб вместо Динамо
Трансфер сорвался. Иностранный вингер нашел себе другой клуб вместо Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
11.07.2025, 18:58 9
Футбол
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
12.07.2025, 01:25 6
Бокс
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
12.07.2025, 08:26 1
Бокс
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
11.07.2025, 09:36 2
Футбол
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
11.07.2025, 13:56 1
Футбол
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
12.07.2025, 20:05 2
Теннис
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
12.07.2025, 19:10 92
Теннис
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
12.07.2025, 12:50 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем