В воскресенье, 13 июня, будет проведен финальный поединок клубного чемпионата мира между командами ПСЖ и «Челси».

За пару дней до встречи президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи удивил болельщиков своим поступок.

Функционер решил подарить билеты на финал рядовому мальчику и его семье после совместной фотографии.

Юный паренек признался, что будет болеть за ПСЖ в главном матче турнире, чем поднял настроение Аль-Хелаифу. Президент решил не ждать и передал помощникам организовать фанатам билеты на игру.

ВИДЕО. Президент ПСЖ решил подарить фанату билет на финал КЧМ

PSG president Nasser Al-Khelaifi gave CWC final tickets to fans outside the PSG store 😮‍💨



(Via TT/ismamrh) pic.twitter.com/aPLJVnIdcg