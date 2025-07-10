Товарищеский матч Руха с Эпицентром прерван
Команды сыграли 50 минут
«Рух» и «Эпицентр» продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. Команды играли товарищеский матч на поле «Руха». Но поединок прервали.
На 50-й минуте матча арбитр остановил поединок. Причиной послужила воздушная тревога, объявленная во Львовской области.
На момент остановки матча «Рух» выигрывал со счетом 1:0. Гол на 17-й минуте матча забил Остап Притула.
Полузащитник «Руха» заметил, что голкипер «Эпицентра» далеко вышел из ворот. И из центрального круга отправил мяч в ворота.
Товарищеский матч. 10 июля. Винники
«Рух» – «Эпицентр» – 1:0 (матч прерван на 50-й минуте)
Гол: Притула, 17
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