Товарищеский матч Руха с Эпицентром прерван

«Рух» и «Эпицентр» продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. Команды играли товарищеский матч на поле «Руха». Но поединок прервали.

На 50-й минуте матча арбитр остановил поединок. Причиной послужила воздушная тревога, объявленная во Львовской области.

На момент остановки матча «Рух» выигрывал со счетом 1:0. Гол на 17-й минуте матча забил Остап Притула.

Полузащитник «Руха» заметил, что голкипер «Эпицентра» далеко вышел из ворот. И из центрального круга отправил мяч в ворота.

Товарищеский матч. 10 июля. Винники

«Рух» – «Эпицентр» – 1:0 (матч прерван на 50-й минуте)

Гол: Притула, 17