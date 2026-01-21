Экс-футболист Металлиста, который защищал Украину, умер от тяжелой болезни

Бывший футболист харьковского «Металлиста» Павел Андреев, который с первых дней полномасштабного вторжения защищал Украину, умер от тяжелой болезни.

Об уходе из жизни 52-летнего украинца сообщил Telegram-канал Retrofootball Ukraine:

«Умер бывший игрок «Металлиста» Павел Андреев.

Известный в Харьковском футбольном сообществе защитник (играл за главную команду города в 90-х) с первых дней полномасштабного вторжения пошел на защиту Родины и воевал в составе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

В конце прошлого года ушел из войска из-за болезни, которая и унесла его жизнь».

В составе харьковского клуба Андреев провел 28 матчей и забил один гол.