Экс-футболист Металлиста, который защищал Украину, умер от тяжелой болезни
Павел Андреев воевал в составе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого
Бывший футболист харьковского «Металлиста» Павел Андреев, который с первых дней полномасштабного вторжения защищал Украину, умер от тяжелой болезни.
Об уходе из жизни 52-летнего украинца сообщил Telegram-канал Retrofootball Ukraine:
«Умер бывший игрок «Металлиста» Павел Андреев.
Известный в Харьковском футбольном сообществе защитник (играл за главную команду города в 90-х) с первых дней полномасштабного вторжения пошел на защиту Родины и воевал в составе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
В конце прошлого года ушел из войска из-за болезни, которая и унесла его жизнь».
В составе харьковского клуба Андреев провел 28 матчей и забил один гол.
