ВИДЕО. Ливерпуль удвоил перевес над Марселем благодаря автоголу Рульи

21 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский Марсель принимает английский Ливерпуль на стадионе Велодром.

Во втором тайме Ливерпуль удвоил перевес над Марселем благодаря автоголу вратаря.

На 72-й минуте Херонимо Рульи провел автогол, хотя сначала гол записали на Джереми Фримпонга.

ГОЛ! 0:2. Херонимо Рульи, 72 мин (автогол)