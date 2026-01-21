Англия21 января 2026, 23:38 | Обновлено 21 января 2026, 23:45
ВИДЕО. Ливерпуль удвоил перевес над Марселем благодаря автоголу Рульи
Французский Марсель принимает английский Ливерпуль на стадионе Велодром
21 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Французский Марсель принимает английский Ливерпуль на стадионе Велодром.
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Во втором тайме Ливерпуль удвоил перевес над Марселем благодаря автоголу вратаря.
На 72-й минуте Херонимо Рульи провел автогол, хотя сначала гол записали на Джереми Фримпонга.
ГОЛ! 0:2. Херонимо Рульи, 72 мин (автогол)
