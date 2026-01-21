Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Ливерпуль удвоил перевес над Марселем благодаря автоголу Рульи
21 января 2026, 23:38 | Обновлено 21 января 2026, 23:45
ВИДЕО. Ливерпуль удвоил перевес над Марселем благодаря автоголу Рульи

Французский Марсель принимает английский Ливерпуль на стадионе Велодром

ВИДЕО. Ливерпуль удвоил перевес над Марселем благодаря автоголу Рульи
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский Марсель принимает английский Ливерпуль на стадионе Велодром.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Во втором тайме Ливерпуль удвоил перевес над Марселем благодаря автоголу вратаря.

На 72-й минуте Херонимо Рульи провел автогол, хотя сначала гол записали на Джереми Фримпонга.

ГОЛ! 0:2. Херонимо Рульи, 72 мин (автогол)

Ливерпуль Марсель автогол видео голов и обзор Лига чемпионов Джереми Фримпонг Херонимо Рульи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
