ФОТО. Жена Месси побывала на премьере «нового Гарри Поттера»

Жена Лионеля Месси – Антонела Роккуццо – появилась в Нью-Йорке, посетив бродвейское шоу «The Cursed Child» по вселенной «Гарри Поттер».

На улицах Нью-Йорка Антонелу также заметили в эффектном зимнем луке.

Обладательница титула «Honours 2025 WAG Fitness Icon of the Year» выбрала приталенное кожаное пальто шоколадного оттенка с черной овчиной поверх total black-образа.

Минималистичные прическа и макияж подчеркнули фактуры, а сам выход вызвал волну обсуждений и комплиментов в соцсетях.