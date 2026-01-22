ФОТО. Жена Месси побывала на премьере «нового Гарри Поттера»
Антонела Роккуццо еще впечатлила и новым луком
Жена Лионеля Месси – Антонела Роккуццо – появилась в Нью-Йорке, посетив бродвейское шоу «The Cursed Child» по вселенной «Гарри Поттер».
На улицах Нью-Йорка Антонелу также заметили в эффектном зимнем луке.
Обладательница титула «Honours 2025 WAG Fitness Icon of the Year» выбрала приталенное кожаное пальто шоколадного оттенка с черной овчиной поверх total black-образа.
Минималистичные прическа и макияж подчеркнули фактуры, а сам выход вызвал волну обсуждений и комплиментов в соцсетях.
