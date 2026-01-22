Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 января 2026, 08:50
ФОТО. Жена Месси побывала на премьере «нового Гарри Поттера»

Антонела Роккуццо еще впечатлила и новым луком

22 января 2026, 08:50 |
1130
0
ФОТО. Жена Месси побывала на премьере «нового Гарри Поттера»
Instagram. Антонела Роккуццо

Жена Лионеля МессиАнтонела Роккуццо – появилась в Нью-Йорке, посетив бродвейское шоу «The Cursed Child» по вселенной «Гарри Поттер».

На улицах Нью-Йорка Антонелу также заметили в эффектном зимнем луке.

Обладательница титула «Honours 2025 WAG Fitness Icon of the Year» выбрала приталенное кожаное пальто шоколадного оттенка с черной овчиной поверх total black-образа.

Минималистичные прическа и макияж подчеркнули фактуры, а сам выход вызвал волну обсуждений и комплиментов в соцсетях.





