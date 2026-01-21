В среду, 21 января 2026 года, туринский «Ювентус» проводит матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Встреча проходит на стадионе «Альянц Стедиум» в Турине.

На 64-й минуте матча второй гол «старой синьоры» забил американец Вестон Маккени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После удачной распасовки хозяев поля хавбек оказался в выгодной позиции перед воротами и расстрелял Анатолия Трубина.

ВИДЕО. Ювентус забил второй гол в ворота Трубина