ВИДЕО. Ювентус забил второй гол в ворота Трубина

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 января 2026, 23:33 | Обновлено 21 января 2026, 23:40
1

Забитым мячом на 64-й минуте отличился Уэстон Маккени

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 21 января 2026 года, туринский «Ювентус» проводит матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Встреча проходит на стадионе «Альянц Стедиум» в Турине.

На 64-й минуте матча второй гол «старой синьоры» забил американец Вестон Маккени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После удачной распасовки хозяев поля хавбек оказался в выгодной позиции перед воротами и расстрелял Анатолия Трубина.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
