Лига чемпионов21 января 2026, 23:33 | Обновлено 21 января 2026, 23:40
ВИДЕО. Ювентус забил второй гол в ворота Трубина
Забитым мячом на 64-й минуте отличился Уэстон Маккени
В среду, 21 января 2026 года, туринский «Ювентус» проводит матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Встреча проходит на стадионе «Альянц Стедиум» в Турине.
На 64-й минуте матча второй гол «старой синьоры» забил американец Вестон Маккени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После удачной распасовки хозяев поля хавбек оказался в выгодной позиции перед воротами и расстрелял Анатолия Трубина.
Продврявили наших донецких, ой простите лиссабонских мальчиков в трусиках. Бывает
