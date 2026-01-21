Славия Прага – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26
21 января проходит матч седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Славия Прага и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Фортуна Арена. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 21 января
Славия Прага (Чехия) – Барселона (Испания) – 2:4 (матч продолжается)
Голы: Кушей, 10, Левандовски, 44 (автогол) – Фермин Лопес, 34, 42 Ольмо, 64, Левандовски, 71
Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26