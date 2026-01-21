Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Славия Прага – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
21 января 2026, 23:27 | Обновлено 21 января 2026, 23:46
257
0

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26

Славия Прага – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января проходит матч седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Славия Прага и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Фортуна Арена. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 21 января

Славия Прага (Чехия) – Барселона (Испания) – 2:4 (матч продолжается)

Голы: Кушей, 10, Левандовски, 44 (автогол) – Фермин Лопес, 34, 42 Ольмо, 64, Левандовски, 71

(новость обновляется)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
