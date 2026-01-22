Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
22 января 2026, 00:06
Умер бывший футболист мадридского Реала и Барселоны

Люсьену Мюллеру был 91 год...

Умер бывший футболист мадридского Реала и Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Люсьен Мюллер

В возрасте 91 года ушел из жизни бывший французский полузащитник Люсьен Мюллер, который выступал за «Реал», «Барселону» и национальную команду Франции.

В составе «бланкос» Мюллер трижды выигрывал Ла Лигу, а во время выступлений за «Барселону» триумфировал в национальном кубке.

Во время карьеры он также защищал цвета «Страсбура», «Тулузы» и «Реймса», а после завершения игровой деятельности успешно работал тренером. Среди его клубов как наставника – «Кастельон», «Бургос», «Сарагоса», «Барселона», «Мальорка» и «Монако».

За сборную Франции он провел 16 матчей и играл на ЧМ-1966.

Барселона Реал Мадрид смерть сборная Франции по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Реал Мадрид
