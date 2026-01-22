Умер бывший футболист мадридского Реала и Барселоны

В возрасте 91 года ушел из жизни бывший французский полузащитник Люсьен Мюллер, который выступал за «Реал», «Барселону» и национальную команду Франции.

В составе «бланкос» Мюллер трижды выигрывал Ла Лигу, а во время выступлений за «Барселону» триумфировал в национальном кубке.

Во время карьеры он также защищал цвета «Страсбура», «Тулузы» и «Реймса», а после завершения игровой деятельности успешно работал тренером. Среди его клубов как наставника – «Кастельон», «Бургос», «Сарагоса», «Барселона», «Мальорка» и «Монако».

За сборную Франции он провел 16 матчей и играл на ЧМ-1966.